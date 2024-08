Rodríguez Larreta lanza su movimiento político y toma distancia de Mauricio Macri

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta presentó Movimiento al Desarrollo (MAD), una fundación que busca "más progreso para los argentinos" a través de la colaboración entre el sector público y el privado, y se distanció aún más del expresidente Mauricio Macri al lanzar su propio movimiento político. "MAD es el encuentro de mucha gente que pensamos diferente, que creemos en nuestro país, que queremos a nuestro país y que estamos convencidos de la otra idea, que es la idea del desarrollo, el nuevo desarrollismo", anunció Larreta a través de un video en redes sociales donde mostró parte de la sede de la fundación."Desarrollo es infraestructura, es innovación, es tecnología, es producir con mayor valor agregado para poder exportarle al mundo entero. Desarrollo es bienestar para todos los argentinos", enumeró. En el posteo con el que acompañó el video, definió a MAD como "la otra idea". "Somos muchos los que creemos en el desarrollo como norte y futuro para la Argentina", aseguró. "Es más trabajo, más oportunidades, más valor y más progreso para los argentinos. Y solo se logra con el Estado y el sector privado trabajando juntos", concluyó.Este lanzamiento profundiza la distancia entre Macri y Larreta luego de que el exjefe de Gobierno se mostrara en la vereda opuesta al titular del PRO, quien respaldó la decisión del presidente Javier Milei de vetar la fórmula jubilatoria aprobada por el Congreso. "Los derechos de las personas mayores no pueden ser vetados. Es innegable que la Argentina necesita tener déficit fiscal cero, pero no puede ser nunca a costa de los jubilados. ¡Coherencia! ¡Defendamos a los jubilados, siempre!", publicó Larreta en su cuenta de X (antes Twitter).El PRO apoyó que el presidente Javier Milei vete la ley de Movilidad Previsional y de Seguridad Social que fue aprobada por el Senado el jueves, a pesar de que el partido votó a favor del proyecto, luego de que el expresidente Mauricio Macri cruzara a los senadores del espacio amarillo. "Es un momento importante para que desde el PRO ratifiquemos los valores que nos unen. El principal es trabajar siempre por el cambio y apoyarlo con generosidad donde esté sucediendo. Eso significa hacer lo correcto sin especular sobre las conveniencias particulares", expresó en un comunicado en redes sociales."Por eso, acompañamos las medidas macroeconómicas que está llevando a cabo el presidente Milei y también nos sentimos libres de tener discrepancias sobre aspectos institucionales con los que no estamos de acuerdo", subrayó.