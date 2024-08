Boletín oficial: cien líneas de colectivos del AMBA modifican recorrido, frecuencia y parque móvil

En medio del conflicto por los subsidios a los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que implica la eliminación de la Red SUBE para líneas unijurisdiccionales, el Gobierno modificó los parámetros operativos de un centenar de líneas, lo que, según el caso, implica cambios en recorridos, frecuencias y parques móviles. La medida se implementó a través de la Resolución 801/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.La norma plantea que "los cambios de la vialidad, las mejoras en la vías de circulación introducidas en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), el avance de la infraestructura producto de las obras públicas y centros de trasbordo, han generado la base para un rediseño del sistema de transporte automotor de pasajeros, con miras a su agilidad y eficiencia, receptándose estas mejoras en los recorridos de los servicios, ajustes en tiempo de marcha, prolongaciones, ramificaciones, desdoblamientos, fraccionamientos, internación de cabecera, cambio de cabecera o cambios de recorridos".Estas modificaciones fueron propuestas en 2024 por el Ministerio, y recibieron el visto bueno de la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros y la Dirección de Gestión Económica de Transporte Automotor, ambas dependientes de la Subsecretaría de Transporte Automotor, la Dirección de Gestión Técnica de Transporte y la Dirección Nacional de Regulación Normativa de Transporte, ambas dependientes de la Secretaría de Transporte.Si bien no está relacionada, la novedad llega en medio del conflicto por la eliminación del subsidio que otorgaba la Red SUBE, la cual permitía reducir el valor del boleto para quienes toman más de un transporte, que finalmente se mantendrá en algunas líneas de jurisdicción nacional del AMBA.El beneficio se aplica de forma automático al momento del viaje solo para tarjetas registradas. El primer boleto se paga completo, el segundo al 50% y el tercero al 75%. Todo en un rango de dos horas y en un tope de hasta cinco combinaciones y en un intervalo de dos minutos, es decir, no se puede abonar el transporte de otra persona.Algunas líneas lo van a mantener, pero otros usuarios sufrirán un golpe al bolsillo porque hay empresas que lo sacarán. 123 líneas de jurisdicción nacionales que circulan en el AMBA e interior del país recibirán subvenciones por el boleto integrado y por la tarifa. Algunas de las líneas contarán con la asistencia a menos que el gobierno bonaerense y el porteño asuman recibir el costo del beneficio de $6.500 millones y $1.500 millones mensuales. Esto se da en medio de una serie de aumentos, de los cuales ya se constató que desde que asumió el presidente Javier Milei el pasaje aumentó 600%.El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, avisó que el Gobierno espera que la Ciudad asuma el financiamiento del beneficio de las 31 empresas que funcionan en su territorios.Las líneas de CABA son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151. En el caso de no alcanzar un acuerdo, subirá el boleto.