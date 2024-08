"Faltan mecanismos de coordinación": Vidal quiere coqueteo entre el PRO y LLA tras la crisis legislativa

La diputada María Eugenia Vidal, del PRO, ha manifestado su preocupación por la falta de "mecanismos de coordinación" entre su partido y La Libertad Avanza, luego de una reciente crisis legislativa que resultó en la expulsión de un senador y una diputada de las bancadas. En declaraciones realizadas a Radio Rivadavia, Vidal señaló que el actual gobierno requiere un respaldo constante, pero aún no ha logrado una adecuada organización para colaborar con el PRO. "Es un gobierno que necesita acompañamiento, pero todavía no termina de organizarse", afirmó.La legisladora también destacó que la relación entre el expresidente Mauricio Macri y el actual mandatario Javier Milei sigue activa, pero reconoció que aún existen carencias en la coordinación entre ambas fuerzas., subrayó Vidal.En cuanto a las tensiones internas, Vidal hizo mención a un reciente desacuerdo con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que asignaba 100 millones de dólares a la SIDE sin una justificación clara., dijo, añadiendo que la situación fue aclarada luego de una disculpa del titular de la SIDE hacia Macri.Sobre el conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación en relación con el traspaso de líneas de colectivos y la quita de subsidios, Vidal instó a la creación de una "mesa de diálogo" para abordar las diferencias y evitar decisiones unilaterales que afecten a los usuarios del servicio., sostuvo.Vidal adelantó que el PRO votará en contra del pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, aunque reconoció haber tenido una experiencia positiva con el letrado en el pasado. “Mi experiencia al trabajar con Lijo fue buena, pero yo no lo voy a votar”, concluyó.