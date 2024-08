Pagano y Lemoine protagonizaron un nuevo cruce: Marche la pastillita psiquiátrica"

Marche la pastillita psiquiátrica para @lilialemoine que se ve que otra vez hoy no la tomo. Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba…. Cómo anda vociferando en todos lados… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 30, 2024

La diputada Marcela Pagano calificó de "psiquiátrica" a su compañera de bancada Lilia Lemoine, en lo que fue un nuevo cruce entre las legisladores de La Libertad Avanza, bloque que atraviesa serios problemas de liderazgo.Desde sus redes sociales, Pagano escribió: “Marche la pastillita psiquiátrica para @lilialemoine que se ve que otra vez hoy no la tomó. Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba"."Como anda vociferando en todos lados sobre el material 'confidencial' que tiene. O ustedes no se preguntan también cómo tiene la impunidad que tiene? No te tengo miedo ni a vos ni a tu verdadero jefe", disparó la ex periodista a Lemoine.Previamente, Lemoine, amiga del presidente Javier Milei, contó que Pagano la había amenazado con denunciarla. En esa línea, siguió: "Yo renuncié a una comisión por los insultos públicos que me propinaba. Ya me cansé. Por el bien del bloque (LLA) tengo que decirlo"."Porque si vos echás a la que ejecuta la barbaridad pero dejas a la autora intelectual…", relató la cosplayer en declaraciones televisivas.