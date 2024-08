"A los ricos los están masacrando": Bertie Benegas Lynch rechazó subir Bienes Personales para financiar aumentos a jubilados

El diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch rechazó subir tributos como Bienes Personales para financiar un aumento en los haberes de jubilados y pensionados, al afirmar que "a los ricos los están matando con los impuestos".En diálogo con la AM 750, el legislador libertario sentenció: "No se puede comparar la jubilación con Bienes Personales. A los ricos los están masacrando con los impuestos, tenemos que salir un poco del dogma con el que nos han machacado muchos políticos para perpetrarse en el poder, esta cuestión de que el rico es rico porque el pobre es pobre, y vos sos el postergado, y entonces se ponen la capa de justicieros y le sacan a unos para darle a otros"."Esa es la corrosión de la sociedad, a habidas cuentas que los impuestos progresivos como Ganancias terminan perjudicando a los que menos tienen, terminan siendo regresivos", agregó.Al hablar del futuro del veto y lo que podría pasar ante la insistencia de las Cámaras para la aprobación de la nueva fórmula, Benegas Lynch se mostró optimista en que el Gobierno consiga sostener el rechazo. "Creo que se podrá sostener el veto en el Congreso", sostuvo.Sin embargo, el libertario apuntó contra los miembros de la oposición que forman parte del Congreso y los acusó de "querer vivir de la política y de la gente""Hemos caído en una decadencia legislativa muy grande por la gente que está en las antípodas y sólo quiere vivir de la política y de la gente. Tener un contrapunto es sano para la democracia, pero no tenemos una oposición constructiva que nos eleva, sino una corrosiva", manifestó.Además, el diputado se refirió a la represión que tuvo lugar días atrás a jubilados que, junto a movimientos sociales y agrupaciones de izquierda, se manifestaba en contra del veto a la nueva fórmula previsional: "Las fuerzas de seguridad están para reprimir (...) Nadie festeja la represión a jubilados, pero hay protocolos de la calle que ya están acordados, sean jubilados, sindicalistas o empresarios".