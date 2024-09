Último día para registrarse en el RASE y no perder el subsidio de luz y gas: qué datos se requieren para la inscripción

Frente al aumento en los servicios de luz y gas, los usuarios tienen tiempo hasta antes del miércoles 4 de septiembre para solicitar el subsidio mediante la inscripción online al Registro de Acceso a los subsidios a la Energía (RASE). Se trata de personas cuyos ingresos a nivel familiar no superen la canasta básica de $3.056.091 en agosto.El RASE continuará abierto indefinidamente, pero quienes no completaron el registro antes del 4 de septiembre perderán la bonificación en su factura y esa fecha no tendrá una nueva prórroga. En concreto, la Resolución 90/2024 de Energía contempla que quienes no cumplan con el trámite serán catalogados como N1 y, por tanto, perderán el subsidio a la electricidad. En el caso del gas, el ente regulador (Enargas), cuenta con mayor información porque la subvención se otorga a nivel nacional, por lo que el Gobierno cuenta con más herramientas para “depurarlo”.Vale aclarar que no es necesario que los hogares que ya hicieron el empadronamiento se vuelvan a anotar, a menos que quieran actualizar sus datos. Los que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo deberán inscribirse.Los cálculos oficiales arrojan que 1,7 millones de usuarios reciben tarifa social y no realizaron el registro correspondiente para continuar con la subvención. Esa posibilidad se abrió en junio por 60 días y en agosto se extendió por otros 30 días.Lo cierto es que el Gobierno de Javier Milei avanza en una “depuración” de algunos beneficiarios que, entienden, no necesitan recibir asistencia del Estado para afrontar el pago de sus facturas como parte de la hoja de ruta de ajuste fiscal. Esa es una de las misiones que tiene a su cargo el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y su equipo.En cuanto al RASE, el usuario residencial encargado deberá completar una declaración jurada y, en caso de que ya haya realizado el trámite, la persona puede actualizar la información. Antes de empezar, es importante tener a mano:-El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas -natural por red.-El último ejemplar de tu DNI.-El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.-Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.-Una dirección de correo electrónico