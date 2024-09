Caputo y Francos insisten en que mejoraron el bolsillo de los jubilados: por qué es mentira

Totalmente falso.

Desde que asumió @JMilei las jubilaciones subieron 5% en términos reales, es decir ganándole a la inflación.

La comparación interanual solo puede justificarse si se quiere confundir a la gente, porque no incorpora que el deterioro se profundizó justamente en… https://t.co/EQTIuOxKtZ — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 4, 2024

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que "las jubilaciones subieron 5% en términos reales" desde diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei, y sostuvo que los informes que señalan un derrumbe del poder adquisitivo son "totalmente falsos". En sintonía con el discurso de Milei, quien afirmó en una entrevista que "las jubilaciones están 5% arriba" y "recuperaron poder adquisitivo en dólares", Caputo insistió en que los haberes le "ganaron" a la inflación desde el comienzo de su gestión.A través de la red social X (antes Twitter), el ministro desmintió una nota de La Nación que indicaba que el poder adquisitivo de las jubilaciones "se derrumbó un 30%" desde diciembre. "Totalmente falso. Desde que asumió Milei las jubilaciones subieron 5% en términos reales, es decir ganándole a la inflación", remarcó. "La comparación interanual solo puede justificarse si se quiere confundir a la gente, porque no incorpora que el deterioro se profundizó justamente en los últimos meses de la gestión anterior. Después se quejan porque los corregimos…", añadió.Por su parte, en la misma línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la Ley de Movilidad Previsional aprobada por el Congreso, que fue vetada por el presidente Javier Milei durante su exposición en el parlamento. Fue sobre el final de su alocución, cuando advirtió que “todos los que tenemos responsabilidades institucionales debemos actuar de forma madura y responsable”, y en ese sentido señaló que “la sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable: se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria. Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza”.“Entre el 2020 y el 2023 las jubilaciones sufrieron una caída del 45% en términos reales. Además, se redujeron las jubilaciones de quienes habían aportado toda su vida, se confiscaron los ahorros de quienes habían elegido libremente que sus aportes no fueran administrados por el Estado y fueron incorporados al sistema contributivo millones de personas que no realizaron los aportes correspondiente ¿Cómo no vamos a tener un sistema quebrado?”, se preguntó entonces.Por el contrario, continuó el jefe de Gabinete, “esta gestión estableció aumentos mensuales según el IPC, lo cual permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año, y de casi el 6% con respecto a noviembre de 2023. Esto refleja la voluntad de este Gobierno de garantizar un sistema de movilidad previsional justo y equitativo, donde los jubilados nunca más pierdan contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años”.REALIDAD MATA RELATOEl puntapié inicial de esta discusión del Gobierno contrapuesto a la realidad económica de los jubilados fue el surgimiento de un informe técnico de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que señaló que los haberes mínimos, incluido el bono compensatorio que está congelado en $70.000 desde el mes de marzo, cayeron un 4,9% en términos reales en agosto de 2024 respecto a diciembre de 2023."Al comparar el poder de compra promedio de siete meses de 2024 respecto de igual período de 2023, prevalece una caída real de 29,2% interanual. (...) Respecto a diciembre 2023, los haberes jubilatorios superiores a la mínima mostraron una recuperación de 9,2% en términos reales, mientras que los haberes mínimos (con bonos), cayeron 4,9% real por la incidencia de los bonos, que se mantienen sin aumentos desde marzo", sostiene el informe.Otro estudio, en este caso del Centro de Economía Política (CEPA), aseguró que "las jubilaciones no han ganado poder adquisitivo" desde diciembre. "La comparación que realiza Milei tiene una trampa que el Presidente oculta: compara un mes que es el último previo a la actualización de movilidad trimestral (noviembre 2023) contra un mes que tenía incorporada la actualización (agosto o septiembre de 2024)", explicó."Si, en cambio, se calcula como corresponde, es decir, de manera trimestral, el resultado da cuenta no solo de la fuerte caída apenas asumido Milei sino también del recorte que se mantiene aún hoy para las jubilaciones sin bono (y que no se va a recuperar nunca dada la fórmula actual, que solo mantiene poder adquisitivo) y aún peor para las jubilaciones que perciben el bono", añadió.Tal es así que para que una jubilación mínima mantenga en septiembre de 2024 el mismo poder adquisitivo que tenía hace un año, el bono debería ser de $170.000, pero el Gobierno lo mantiene congelado en $70.000 desde marzo. Desde la asunción de Javier Milei, el haber mínimo cayó 19% en pesos y un 11% medido en dólares.Los datos surgen de un informe del Frente Renovador que analizó la evolución real del haber mínimo más el bono entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024. El monto actual es de $304.540, lo que implica una caída real (contemplando la inflación) del -24,22% respecto a septiembre de 2023 y del -19,21% desde diciembre. "Las jubilaciones por encima de la mínima, que no reciben bonos, tuvieron una caída interanual del -16,95%, y si la tomamos desde diciembre, la caída en términos reales fue del -5,40%. La diferencia con la mínima radica en el efecto que tiene el congelamiento del bono en el resultado final", señaló el documento.En ese sentido, remarcó que "para que el poder adquisitivo del haber mínimo se mantenga con respecto a septiembre 2023, el bono compensatorio debería ser de $170.000, mientras que con un extra de $50.000 las jubilaciones más bajas de la escala estarían en la misma línea que hace un año".