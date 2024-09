Intendentes peronistas bonaerenses expresaron su preocupación por la suba de la inflación en el "INDEC del vecino"

Los intendentes de Unión por la Patria de la Quinta Sección electoral de la provincia de Buenos Aires expresaron su "extrema preocupación" por la marcada suba de la inflación que sufren los habitantes de sus distritos enlazada con "el estancamiento del poder adquisitivo".En un comunicado que dieron a conocer esta semana, los jefes comunales cuestionaron los datos que arroja el INDEC: "Creemos que, durante las últimas semanas, la inflación ha profundizado mucho más esa brecha; algo que nos lleva a descreer en los resultados arrojados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicados por el INDEC".Argumentaron que las estimaciones oficiales son "discutibles" por "la baja ponderación que se le tienen a servicios como electricidad y gas para calcular ese índice" y señalaron que desde su rol próximo a los habitantes de sus distitos el “´INDEC del Vecino` dice otra cosa"."Y eso lo sabemos bien, porque lo medimos a diario. Sin fórmulas rebuscadas, ni a través de ningún especialista recibido en alguna universidad privada", afirmaron.Insistieron en que los datos del INDEC "no refleja la realidad" y que el testimonio de ello son los "vecinos", tanto los que los "votaron y los que no"."Todos ven con igual de preocupación lo cuesta arriba que se les pone llegar a fin de mes. Asalariados, que ven como su dinero se les esfuma durante los primeros días del mes y luego deben recurrir a formulas (a veces de desesperación) para poder alimentar o darle acceso a la educación a sus familias", enfatizaron.Sostuvieron que tanto comerciantes como empresarios, como consecuencia de esta situación, están evaluando "medidas como reducción de personal, recortes y hasta cierres, por no poder afrontar los gastos de funcionamiento"."Este grupo de intendentes no solo pide que no se le mienta más a nuestro pueblo, con estadísticas que no reflejan la realidad que se vive a diario; sino que, sobre todo, solicita al gobierno nacional que frene este ajuste desmedido, que está generando una desangrada perdida en el poder adquisitivo, y que solo dejará daños estructurales irreversibles en nuestra sociedad", cerraron.El comunicado fue firmado por los intendentes Javier Gastón (Chascomús), Juan Pablo García (Dolores), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Sebastián Walker (Pila), Sebastián Ianantuony (General Alvarado) y Carlos Humberto Rocha (General Guido).