El presidente de Aerolíneas Argentinas cuestionó el paro gremial que afecta a los vuelos y lo calificó de "salvaje"

Frente al paro del gremios de pilotos de este viernes que afectó a 150 vuelos y 15 mil pasajeros, el presidente de Aerolíneas Argentinas,, salió a cuestionar a los trabajadores y calificó la medida de fuerza como “salvaje”.“Los gremios no han entendido que la Argentina ha cambiado”, consideró este viernes señaló en declaraciones a radio Mitre, el paro terminó con la mesa de negociaciones por aumentos salariales en el marco de las paritarias del sector.Los pilotos están exigiendo un incremento de 70% y la compañía ofrece un 11%. Lombardo señaló que “ellos comparan el salario que tienen con el de la industria, pero las posibilidades de la empresa dependen de que mejore la empresa”. Además tienen beneficios enormes que no existen en otras compañías".Según explicó Lombardo, los pilotos ganan entre 3 y 10 millones de pesos por mes, dependiendo la antigüedad y los viajes que realicen. El sueldo promedio es de $5.200.000 por mes.Sobre la jornada de hoy, Lombardo informó que habrá inspectores de la Secretaría de Trabajo verificando la actitud de los empleados. Desde el Gobierno consideran que el gremio realiza asambleas para “encubrir” en realidad lo que es una huelga que no le permite operar a la mayoría de las compañías. "Los inspectores labrarán las actas correspondientes y luego el secretario dictaminará", anticipó el presidente de AA.Y aprovechó para apuntar contra el Secretario general de APLA que convocó la medida, Pablo Biró y consideró: "El señor Biró tiene que entender que la situación ha cambiado y la compañía debe seguir su curso para poder volar".Respecto al futuro de Aerolíneas Argentinas, Lombardo recordó que el Gobierno pretende la privatización de la compañía, pero la iniciativa quedó fuera de la Ley Bases que votó el Congreso. Por ahora, el objetivo es solucionar las cuentas para que luego pase a ser rentable en un mercado "extremadamente competitivo". "Nosotros tenemos que llevar la compañía al mejor estado posible para que los contribuyentes dejen de poner plata", concluyó.