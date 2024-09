"¿Último round"?: "Ay Presidente, ve que tengo razón", dijo contundentemente CFK a Milei

En su misiva titulada “Es la economía bimonetaria, estúpido”, la ex presidenta no solo cuestionó la escasez de dólares y el fracaso de las teorías anarcocapitalistas, sino que también condenó las contradicciones en el discurso del actual mandatario, afirmando que “la tragedia es inocultable, todo está muy mal”.

Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 6, 2024

La respuesta de Milei no se hizo esperar. En un posteo irónico en X, el presidente descalificó a Kirchner diciendo:. Esta provocación avivó aún más el conflicto, con Kirchner volviendo a responder pasado el mediodía, acusando a Milei de “plagiar” libros y cuestionando su capacidad de gobernar. “Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta” , sostuvo.La escalada continuó con un nuevo posteo de Milei, quien no solo desestimó las críticas de Kirchner, sino que también la desafió a revisar “los temas de propiedad intelectual” y a mostrar su título de abogada. En una provocativa nota final, Milei afirmó:El cruce culminó con una última intervención de Kirchner, quien criticó duramente la falta de acción de Milei en la gestión del Estado y lo acusó de “boludear en las redes”. La ex presidenta cerró su mensaje con un tono irónico y crítico, exigiendo al mandatario que deje Twitter y se dedique a enfrentar la grave situación que atraviesan los argentinos parodiando también al vocero presidencial Manuel Adorni: