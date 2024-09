Discusión por el acceso a la información pública y reuniones semanales: los acuerdos entre el PRO y LLA en Casa Rosada

Funcionarios del Gobierno encabezaron en Casa Rosada una reunión con los jefes de bloques de Diputados de La Libertad Avanza, del MID y el PRO donde acordaron reuniones semanales, que incluirá la discusión de cambios al decreto de reglamentación del acceso a la información pública, cuestionado por la oposición.El objetivo del encuentro, que se extendió por dos horas, fue el de bajar la tensión con el Gobierno tras el rechazo que generó en el parlamento el reciente decreto 780/2024, que modifica la ley sobre el acceso a la información pública.El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, era el interlocutor designado para encabezar la reunión, pero a raíz de un agudo malestar gastrointestinal que lo llevó a tener que internarse el domingo pasado, lo reemplazó Karina Milei. Estuvo acompañada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y el secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, Omar De Marchi.En representación del bloque oficialista estuvieron su titular, Gabriel Bornoroni, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los legisladores Nadia Márquez, Carlos Zapata y Santiago Santurio.Por el PRO participaron Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, y la bullrichista Silvana Giudici, mientras que por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), asistió Oscar Zago, que al igual que en la última reunión llegó junto a Ritondo."Trabajamos sobre la relación entre los bloques de LLA y el PRO en una mirada de cómo venimos, cómo debemos corregir la relación, hay una propuesta de futuro porque el 16 entraría el Presupuesto", contó Ritondo al retirarse del edificio de Balcarce 50."También hablamos de nuestra apreciación sobre el decreto sobre acceso a la información pública. Nadie nos había dicho sobre el DNU. Vamos a tener reuniones con técnicos, se va reunir semanalmente esta mesa", agregó el diputado.Por su parte, Lospennato señaló que "hasta la presidencia de (Mauricio) Macri no hubo acceso a la información publica en la Argentina", con lo cual dio que le "llama la atención que los que se desgarran la vestiduras y durante tres gobiernos kirchneristas no exigían eso, es un derecho adquirido".Ritondo señaló que en la reunión los representantes del oficialismo les dijeron que no se va a "cambiar la voluntad de la ley" y que hubo un planteo sobre "la cantidad de pedidos que se presentaban" para tener acceso a información oficial, que al parecer consideran que eran demasiados."Nos dijeron que van a transparentar y no restringir. Francos dijo que si había que hacer una modificación se iba a hacer", remarcó Lospenatto.De esa forma, los legisladores del PRO señalaron que durante el encuentro los representantes del Gobierno se mostraron dispuestos a modificar la ley de acceso a la información, tal como dijo Francos y a diferencia de lo que había informado el vocero presidencial Manuel Adorni, quien le había cerrado la puerta a ese pedido de la oposición.En ese marco, Ritondo reconoció que entre el PRO y el oficialismo hay "acuerdo en temas económicos", pero no tanto "en los institucionales". Por otro lado, durante la reunión Sturzenegger presentó proyectos de ley que el Gobierno buscará impulsar para su tratamiento en el Congreso, entre ellos la ley "hojarasca".El encuentro se produjo tras el intercambio del 30 de agosto, cuando el presidente Milei logró el apoyo para sostener el rechazo a la ley de aumento de jubilaciones luego de explicar sus movimientos a los legisladores. En esta oportunidad, optaron por realizar una convocatoria reducida.