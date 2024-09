Jorge Macri anunció la compra de 60.000 vacunas para combatir el dengue

Como lo hizo hace días, este martes el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, anunció la compra de vacunas contra el dengue y adelantó que comenzarán a aplicarse durante octubre a los grupos prioritarios."Que haya vacunas este año no resuelve la enfermedad ni la posibilidad de un brote. Ayuda, acompaña, limita y nos permite combatir, pero es imprescindible el compromiso de cada uno de ustedes", comentó el titular del ejecutivo durante coferencia de prensa acompañado por el ministro de Salud,En esa línea, luego de las cifras récord de contagios del último verano, Macri reconoció que "hay que convivir con la enfermedad", ya que "es una enfermedad que no se va a ir". ". Porque este es un mosquito que vive en casa o en los lugares cerrados que habitamos o donde trabajamos. Está ahí. No está en los grandes espacios públicos", enfatizó.Además, valoró el tiempo de trabajo con el que se está atendiendo la situación, al considerarlo valioso "para limpiar las zonas donde puede haber huevos". "Es un gran momento para dedicarle", opinó."Muchas de las cosas que tenemos que hacer son contra intuitivas. Es raro ponerse repelente en casa, porque uno esta acostumbrado a ponerse repelente afuera. Pero este mosquito esta en nuestro hogar y entonces es mas importante usar el repelente en casa que afuera", agregó el dirigente del PRO.que serán aplicadas a los grupos prioritarios. En este sentido,es cuando empieza a aparecer el mosquito adulto"."Vamos a trabajar sobre las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones que han recomendado vacunar de una manera focalizada y segmentada. Focalizada en los lugares donde haya más tránsito. Segmentada especialmente para los grupos de edad que más transmiten la enfermedad. Empezando con niños de 15 a 19 años e ir progresando en la medida que sea necesario", concluyó el ministro de salud.