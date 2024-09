Santoro señaló que los dirigentes de derecha "son infantiles, inmaduros y estúpidos"

Tras la agitada sesión en Diputados que terminó con el veto a la reforma jubilatoria y represión en las afueras del Congreso, Leandro Santoro cargó contra los dirigentes de derecha: "Son tan infantiles, inmaduros y tan estúpidos que no lo puedo creer”.El diputado nacional de Unión por la Patria reflexionó sobre el fenómeno mundial que tiene al avance de las derechas como protagonista y comentó que todo empezó con Donald Trump:En diálogo con Radio 10, ahondó en la cuestión y criticó:", comentó.Además, Santoro analizó el fenómeno de cómo las derechas nacen, crecen y se alimentan de y en las redes sociales: "concluyó.En una sesión que duró pocas horas, la Cámara de Diputados no pudo rechazar el veto presidencial que anuló la Ley de Movilidad Jubilatoria. Con un final anunciado, que formó parte del repudio en los discursos de los opositores que pretendían hacerle frente a la decisión de Javier Milei, se consignaron 153 votos afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones. El oficialismo necesitaba 82 votos para llegar al tercio y tras los acuerdos logrados, superó el piso para blindar el veto presidencial.El cambio de voto de los diputados radicales –que no hicieron uso de la palabra en el recinto, a excepción de una interrupción que pidió el diputado Mariano Campero en tono standapero - fue blanco de críticas durante la jornada. Afuera, el despliegue de un operativo de seguridad especial que contó con miles de efectivos de las fuerzas federales, vallados y camiones hidrantes, esperó a los manifestantes que fueron a reclamar por el veto de Milei. Luego de la votación en el recinto, se dio un nuevo capítulo de la represión a jubilados y manifestantes en las inmediaciones del Congreso.Unión por la Patria, 23 de los 33 diputados de la UCR y Encuentro Federal, votaron a favor de la insistencia, en sintonía con lo sucedido en junio pasado. También fueron consecuentes los bloques del PRO, el MID y La Libertad Avanza, quienes rechazaron la ley y, en este caso, defendieron el veto.La decisión de los “radicales peluca” ya se conocía desde ayer. Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat y Federico Tournier ratificaron la decisión de defender el veto tras el encuentro con Milei en la Rosada. Gerardo Cipolini estuvo ausente en la sesión y Roxana Reyes, quien hizo uso de la palabra durante la jornada, decidió ausentarse en el momento de la votación.Una de las sorpresas llegó de la mano de la exoficialista Lourdes Arrieta, que debutó con su monobloque Las Fuerzas del Cielo. En su discurso advirtió que “los jubilados no pueden ser considerados pasivos fiscales” y dio a entender que su voto podría haber sido favorable a la insistencia, pero finalmente se abstuvo.El bloque de Innovación Federal, que responde a los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), adelantó su abstención pese a que en la sesión de junio había acompañado la norma. Quienes hicieron exactamente lo opuesto fueron los cinco legisladores de la izquierda que, en su momento se abstuvieron y en esta oportunidad apoyaron la insistencia de la ley.