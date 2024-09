Alertan que la industria pyme volvió a desplomarse en agosto y la actividad está en una meseta

El 43% de las empresas cree que en 6 meses su situación empeorará y un 30,8% prevé despedir empleados en el mismo lapso. Alertan que la actividad pyme volvió a caer en agosto y que la actividad entró en un “amesetamiento”. El último informe elaborado por el Observatorio Industriales Pymes Argentinos (IPA) señaló que la producción había caído un 3,9% en agosto e incluso no hay perspectiva de mejoras para el próximo semestre. Además, el 40% de las empresas aseguró estar endeudada para afrontar los gastos corrientes y no para invertir en producción.“El mercado está planchado. Durante la primera semana de agosto comenzó a caer nuevamente la demanda y eso lo estamos registrando en los pedidos y la falta de producción en las fábricas. No estamos viendo un repunte sostenido en el consumo masivo por lo que podríamos estar frente a un pronunciado amesetamiento de la actividad”, afirmó el presidente de IPA, Daniel Rosato.En el mismo sentido, el titular del observatorio descartó que ocurra una “reactivación” en el sector y explicó los motivos: “La nueva caída se debe a los últimos aumentos de energía, con un mercado que da señales negativas, sin reactivación, y que muestra un nuevo descenso, aunque sea leve". "Durante julio hubo una expectativa positiva, por efecto en el consumo del aguinaldo de medio año, pero ya en agosto y en lo que va de septiembre, las ventas volvieron a mostrar retracción”, agregó.La última encuesta realizada por Observatorio IPA a las empresas pymes detalla que 4 de cada 10 indicó estar endeudada, mientras que el 43,3% cree que en 6 meses su situación será peor que la actual.En lo que respecta a la producción, la actividad cayó 3,9% en junio y en particular la Industria manufacturera se contrajo aun peor: 20,4% interanual. "Al interior de la industria manufacturera hay una clara y peligrosa homogeneidad. Todos los sectores están en una peor situación que el año pasado, en tanto muestran desde el mes de marzo una variación interanual negativa", detalla el informe.La toma de deuda en el sector subió tanto a nivel bancario como el financiamiento proveniente del mercado de capitales. En un contexto de profunda recesión, las pymes prevén que el endeudamiento sigue y es poco probable que sea con fines productivos. La información publicada por el Banco Central respalda lo relevado por el Observatorio IPA: el endeudamiento del sector privado pyme ha aumentado durante todo 2024.El crédito por adelantos en cuenta corriente se incrementó en julio de este año en relación con el mismo mes de 2023 en +19% por encima de la inflación, es decir que se incrementó en términos reales. "Hay una variación en el total de endeudamiento privado para los meses de julio y agosto a nivel interanual y acumulado (para julio) y acumulado para agosto, y también los niveles de inflación (para agosto, una inflación acumulada estimada de +94% al 23 de agosto, que es la fecha del último dato disponible para los datos del BCRA)", detalla en informe.A su vez, los instrumentos optados por las pymes para la toma de deuda son: adelantos en cuenta corriente, documentos descontados (ambas en pesos) y documentos a sola firma (en dólares).