Tras los cruces con Javier Milei, Cristina Kirchner dará su clase magistral en Merlo

La exvicepresidenta Cristina Kirchner reaparecerá en público para brindar una clase magistral en la Universidad Nacional del Oeste, ubicada en Merlo. Se espera que durante su discurso envíe un mensaje al peronismo bonaerense, en medio de sus cruces con Javier Milei.Las autoridades de la Universidad Nacional del Oeste, en tanto, le entregarán a la exmandataria un doctorado en Honoris Causa. Tras el posteo de la entidad, la exvicepresidenta confirmó su asistencia y escribió de forma escueta: "El viernes nos vemos en Merlo!".La charla será a las 16 y tendrá como título “Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido”. Se trata de una suerte de continuidad a la extensa carta que publicó el viernes pasado con duras críticas al Presidente y que derivó en un fuerte ida y vueltas en redes sociales. Se espera que uno de los puntos troncales de su disertación tenga que ver con las críticas al plan económico del líder libertario, aunque no se descarta, tal como hizo en la carta, que también le hable al peronismo.La semana pasada, la ex vicepreisdneta objetó el plan económico de Milei y defendió la aplicación del "cepo cambiario" por considerar el carácter "bimonetario" de Argentina. Pero el Presidente le respondió por la misma vía y la acusó de "no entender mucho" de economía, además de cuestionarle su "desconocimiento" en la materia por haber elegido en su gobierno a "analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico".El discurso llega dos días antes de que el presidente Javier Milei presente el Presupuesto 2025 en el Congreso y luego de un fuerte ida y vuelta en redes sociales. Además, se espera que sus palabras sean un mensaje claro al peronismo bonaerense, que se encuentra en reconstrucción de cara a las Elecciones Legislativas que tendrán lugar en 2025.LA DISCUSIÓN HACIA ADENTROCon la publicación de un nuevo documento el pasado viernes por la mañana, la expresidenta Cristina Kirchner logró una centralidad en la discusión política que no alcanza casi ningún otro dirigente de la oposición, salvo Axel Kicillof, y le disputó el lugar al mandatario Javier Milei. El escrito de ocho páginas volvió sobre temas que abordó en repetidas ocasiones cuando fue vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández, como los condicionamientos derivados de la economía bimonetaria, la restricción externa y la crisis de deuda que enfrentamos. Sin embargo, se centró también en aspectos del presente y desplegó lineamientos para discutir el futuro del peronismo.El aporte no estuvo exento de polémica, como es habitual con la principal dirigente viva de la política del siglo XXI. Hay quienes adhieren y hay quienes denostan. Algunos lo consideran un ejercicio de autocrítica, mientras otros creen que se despega de los resultados del gobierno del cual fue vicepresidenta.En principio, el cruce más superficial y rancio se dio con el propio presidente, quien le respondió de una manera bastante soez, asegurando que en la conferencia que protagonizaría el viernes a las 19 en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, le daría una clase de economía gratuita. La expresidenta le replicó en el mismo tono, y el cruce derivó en una serie de chicanas menos importantes que las varias críticas que Cristina Fernández había planteado en su documento.Por un lado, lo que Milei y Luis Caputo presentan como un éxito —la baja de la inflación a un 4 % mensual— es, según Kirchner, una verdadera "catástrofe social" porque se logra provocando una recesión inédita, lo que repercute en el derrumbe de la producción, la caída de ventas, el cierre de pymes y un desempleo en constante crecimiento.Por otro lado, sostuvo que el ajuste que proponen Milei, Caputo y (Federico) Sturzenegger se está realizando "a los palos", apoyándose en la represión de los sectores perjudicados que protestan. Este comentario cobra relevancia no solo por el ataque de las fuerzas dirigidas por Patricia Bullrich contra los jubilados que protestaron el miércoles frente al Congreso, sino también porque el jueves se ordenó la liberación del último de los 33 detenidos durante la manifestación contra la Ley Bases, quien había sido mantenido en una cárcel federal desde el 12 de junio hasta ahora.Además, la exvicepresidenta señaló que los sectores concentrados de la economía y las finanzas internacionales dudan de la capacidad de pago de la Argentina, y por eso no prestan dólares.