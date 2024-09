Riquelme respaldó al Chiqui Tapia en medio del conflicto entre la AFA y Milei por las SAD

El dirigente de Boca Juniors,, respaldó la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia en la AFA, en medio de la disputa que enfrenta la Asociación contra el gobierno de Javier Milei por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).", sostuvo el mandatario del xeneize sobre el presidente de la AFA en declaraciones a AZZ al ser consultado por el mundial Qatar 2022 donde remarcó: "Han hecho feliz a todo un país y en un momento en el que lo necesitaba mucho,Ver al pueblo argentino así es único”.Para el histórico 10 de Boca, que la Selección Argentina haya dado cuatro vueltas olímpicas en los últimos tres años, tiene que ver con la gestión de Tapia: "Tuvimos la suerte de ver a nuestro país cómo festejó el Mundial y las dos Copas América.".Las declaraciones de Riquelme son un fuerte respaldo a Tapia en medio de la cruzada de la AFA con el Gobierno por las SAD. Incluso, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, cuestionó fuertemente a Tapia esta semana, luego justamente del encuentro de la T con Boca. Fassi respaldó la instalación de las SAD en el fútbol argentino, como busca el Gobierno libertario y como pide Mauricio Macri.Además, se refirió al incidente que protagonizó Fassi con el referí Andrés Merlos luego de perder por penales contra el Xeneize en la Copa Argentina. “No sé qué pasó, pero si estaba ahí hubieran hablado tres días sobre por qué fue al vestuario del árbitro. Y a partir de ahí ocho días más", lanzó Riquelme.También aprovechó a apuntar contra la gestión anterior: "Saben que a Boca no vuelven nunca más". "Nosotros no podemos prometer. Sí que vamos a cuidar el club. Después,Ahí tienen la foto de cuando se suspendió el clásico en 2010... (muestran una imagen). Cuando les prometen un estadio, no se dejen mentir. Solamente hay que mirar para atrás", afirmó JR.Además, fue consultado por la suspensión de las elecciones en Boca en diciembre por el supuesto pedido de tres integrantes de la comunidad judía. "La gente de Legales de nuestro club sigue con la causa. Estamos agradecidos con los socios que fueron a declarar que les trucharon la firma. No escuchás esto en la tele. Vos prendés la tele, el día después de ganarle a Talleres, y te cuentan que tres miembros del Consejo van a tener que ir a declarar no sé por qué". "Falsificaron firmas. Es un delito. Alguien tiene que ir preso", insistió."Vas a perder por goleada siempre, me da mucha felicidad siempre. Nos tenemos que sentir muy orgulloso. Por haber suspendido las elecciones con esas firmas falsas nos hicieron vivir un día inolvidable porque haber caminado desde el Parque Lezama a la Bombonera... No lo puedo creer, fuimos muy afortunados. ¿Las elecciones? Sabíamos que las ganábamos", apuntó.Y valoró el fútbol argentino al apuntar contra el periodismo: "Antes, decían que Villa no se podía entrenar acá. Ahora está en Mendoza y no dicen nada. Mendoza es Argentina, eh. No dicen nada"