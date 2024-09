CFK durísima con Milei: "Largue a Milton Friedman y administre"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ofreció una contundente crítica al actual presidente Javier Milei durante una reciente clase sobre economía solidaria en el partido bonaerense de Merlo. La ex mandataria no escatimó en reproches y recomendaciones, instando a Milei a "largar a Milton Friedman, largar la escuela austríaca, cazar el manual argentino y sentarse a administrar". Esta declaración resalta el desencuentro ideológico entre Kirchner y Milei, marcando una clara oposición al enfoque económico del presidente.

En sus comentarios, Cristina no solo cuestionó el plan económico de Milei, sino que también reconoció ciertos logros del presidente, como la remoción de Rodrigo Valdés del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.En otro punto,Además, la ex mandataria se mostró crítica con el plan económico de Milei, argumentando que "la gracia está en que la gente coma y que puedas administrar el Estado también", y cuestionó la efectividad de un gobierno que “no paga deudas, ahoga a provincias y no hace obras públicas ni hospitales”.Cristina también se refirió a Luis Caputo, el ministro de Economía, destacando la discrepancia en su gestión entre el período de Cambiemos y la actualidad. Según la ex vicepresidenta, Caputo tomó una deuda de “100 mil millones de dólares” y promovió un acuerdo con el FMI que beneficiaba a la fuga de capitales. Finalmente, criticó las aspiraciones de Milei de dolarizar la economía y su propuesta de competencia de monedas, sugiriendo que el actual gobierno está engañando a la población con promesas irrealizables. Además, Kirchner achacó el triunfo de Milei a un “fracaso de la educación argentina”, argumentando que una educación más sólida podría haber evitado el ascenso de “un lunático” con ideas infundadas.