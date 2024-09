"Es el autor intelectual del veto de Milei a los jubilados": Rombolá pidió la expulsión de De Loredo de la UCR

En medio del estallido de la interna luego de que parte de la UCR votara a favor del veto contra de su propio proyecto para aumentar las jubilaciones, el dirigente radicalacusó al presidente del bloque en Diputados,de ser el "autor intelectual" de acompañamiento de los legisladores radicales al veto de Javier Milei contra la ley que mejoraba las jubilaciones.Rombolá expresó que tiene una "gran decepción" por los legisladores radicales que no votaron contra del veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria yque responde a los mismo interés de La Libertad Avanza".. Ante eso tenemos una sola acción que es expulsarlos de la UCR y continuar con las personas que creemos en un proyecto desde y hacia las mayorías y pensando en los sectores más vulnerables", consideró el dirigente.El miércoles pasado los diputados radicalesdel veto de Milei tras acordar con el propio Presidente. Ademásse abstuvieron en la votación; yrenunció a su banca horas antes de la votación para asumir un cargo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande dándole ventaja al oficialismo y ayudándolo, junto con el propio a mantener la decisión de Javier Milei de no aumentar las jubilaciones para no comprometer el déficit fiscal cero. "y por ese motivo no pueden formar parte de la Unión Cívica Radical a nivel legislativo ni a nivel institucional", indicó el abogado.En ese sentido, el dirigente sostuvo que dentro del radicalismo hay mucha gente "cobarde y oportunista que usan al partido como una herramienta para desarrollar sus intereses personales sin importarle los fines morales y éticos de la UCR". Y reconoció que el propio partido permitió que eso sucediera durante mucho tiempo, pero consideró que es tiempo de reconvertir la crisis que atraviesan "para poner las ideas por delante y construir un radicalismo ético y principista dejando atrás la inmoralidad que nos trajo hasta este lugar".Para Rombolá no hay dudas de quepara ratificar el veto de Milei e instó a que dé explicaciones en el plenario de la Convención Nacional del partido. "que ellos mismos habían propuesto y defendido", pidió.Y agregó:"de los diputados me gustaría que se tome la decisión de expulsarlo del partido o correrlo de la presidencia del bloque para que pueda alinearse a los intereses del radicalismo que queremos armar quienes creemos todavía en un proyecto popular".En otro pasaje de la entrevista también apuntó contra el presidente del bloque de diputados al señalar que “no sabe dónde está parado” por pedir que el radicalismo sea “oficialista del cambio”. "El oficialismo del cambio es La Libertad Avanza que propone un cambio nefasto, destructivo y catastrófico para los intereses de Argentina.. Nosotros queremos ser la oposición con un proyecto de argentina libre, justa, desarrollada y soberana", sentenció.Además, se mostró confiado en que en el próximo encuentro de l"Estoy trabajando para que eso suceda. Confío en que la conducción coincide con estas cuestiones. Se han dado movimientos en ese sentido. Es momento de que los dirigentes se hagan cargo de este momento histórico y podamos construir el radicalismo que la militancia demanda", completó.