Dengue: tras los reclamos, el Gobierno presentó la estrategia para frenar la enfermedad

El ministro de Salud, Mario Russo, se reunió con los titulares de las carteras sanitarias de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA) para evaluar los avances del Plan Estratégico de Prevención y Control de Dengue. Durante el encuentro, las autoridades conversaron acerca del abordaje de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti y acordaron que es fundamental la eliminación de criaderos del vector en las viviendas y los peridomicilios, al tiempo que enfatizaron en la consulta temprana ante la aparición de síntomas.En este sentido, también conversaron sobre la campaña comunicacional y en que la vacunación no es la principal estrategia para prevenir el dengue. El Gobierno impulsa el Plan Estratégico de de Prevención y Control de Dengue 2024-2025 en cuatro fases: preparación, alerta temprana, respuesta a epidemia y recuperación.Por otra parte, se indicó que este miércoles comenzará la distribución a las jurisdicciones de las 160.000 dosis adquiridas por Nación, que llegarán entre el 18 y el 20 de septiembre a 48 departamentos priorizados en 11 provincias, en función de la mayor incidencia de casos en base a criterios de riesgo.La fiebre es uno de los síntomas más graves que se presentan, pero cuando desaparece, es cuanto más atentos hay que estar. Luego de eso se pueden desarrollar vómitos persistentes, respiración rápida, dolor abdominal, sangrado de encías, fatiga, inquietud, sangre al escupir, piel pálida y mucha sed. El cuadro presenta mucha deshidratación y extrema debilidad en las personas, por eso es necesario recurrir rápidamente al médico para poder ser atendido con rapidez.- Es fundamental evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti y protegerse de su picadura; para ello desde el Ministerio de Salud recomiendan:- Eliminar todos los recipientes en desuso, que puedan contener agua; si los recipientes no pueden eliminarse, se debe evitar la acumulación de agua al interior de los mismos (dar vuelta, vaciar y cepillar frecuentemente y/o resguardar bajo techo).- Utilizar repelentes, ropa de manga larga y colores claros.- Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.- Poner redes o tules (sobre cunas o cochecitos).- Usar repelentes ambientales como tabletas (interior) o espirales (exterior).Ante la aparición de fiebre, acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y/o sangrado de nariz y encías; no automedicarse y consultar a un centro / servicio de salud.