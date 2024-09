Adorni aprovechó el audio en el que Alberto Fernández insulta a Fabiola para chicanearlo: Sería bueno que revea películas argentinas"

El vocero presidencial,aprovechó el audio que trascendió este miércoles de Alberto Fernández insultando a su ex esposa Fabiola Yañez y chicaneó al expresidente al decirle que "sería bueno que revea películas que tienen una calidad impresionante y un gran potencial”.Adorni aprovechó la situación y con ironía sostuvo que le llamaba la atención las declaraciones de Fernández. “como El Encargado y un sinfín de películas que han ganado premios internacionales como el Oscar”, lanzó el vocero en su habitual conferencia de prensa.Y, sin importarle el contexto del audio, señaló: “”. “Sería bueno que revea películas que tienen una calidad impresionante y un gran potencial”, concluyó.Este miércoles se conoció un audio en el marco de la causa por violencia de género contra el exmandatario Fernández insulta a la ex Primera Dama porque pretendía ver una serie producida por “Sandra”, una amiga de ella.“¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga….", dice Alberto en el audio que filtró Infobae.Fabiola, ante eso, pidió: "Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza". "", indicó él. "Todas las personas que para vos eran una amenaza…", manifestó Yañez, a lo que el expresidente contestó con violencia: "Andá y quedate con ellas, boluda, quedate con ellas y dejame en paz". "¿Por qué me tengo que quedar con ellas? ¿Qué comentario hice, tan mal te lo tomaste?, se preguntó ella.El audio será tomado como prueba y fue añadido al expediente que maneja el Juez Ercolini y el fiscal Ramiro González, junto con las imágenes de los moretones que presentó Fabiola y demás material probatorio.