Revés judicial para el Gobierno: ordenaron la reincorporación de una empleada despedida sin causa en el INCAA

La Justicia ordenó este miércoles al Instituto Nacional de Cine y artes Audiovisuales (Incaa) a reincorporar a una trabajadora que había sido víctima de la avalancha de despidos indiscriminados que lanzó Javier Milei desde su desembarco en la Casa Rosada el 10 de diciembre pasado.La mujer fue echada sin causa en marzo pasado por lo que, con el respaldo de ATE, acudió a la Justicia. Desde el sindicato estatal advirtieron en diálogo con Gestión Sindical que "la reincorporación debe ser inmediata y sin dilaciones, si de verdad se quiere cumplir con la ley, como dicen. El dictamen del Tribunal es claro y ordena la suspensión de la cesantía del mes de marzo pasado. Y resuelve la reinstalación de nuestra compañera en su puesto de trabajo"."En este caso, siendo delegada paritaria, existe el agravante de violación de los artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales número 23.551. No es un caso aislado, ya que el gobierno busca avasallar derechos laborales, sociales y políticos conquistados desde el minuto cero. Por eso visibilizamos el particular ataque contra los y las trabajadoras estatales del organismo y decimos no somos la casta como quieren instalar", señalaron desde ATE."El fallo es inapelable y nos da la razón. Con esta reincorporación redoblamos el compromiso en defensa de todos los trabajadores: se necesita la unidad más que nunca. La estrategia legal de todo el equipo de abogados de ATE Capital fue de la mano con la lucha y la movilización en defensa del cine nacional. Por lo tanto, de la soberanía", indicaron.Y recordaron que "en los nueve meses de gobierno los privilegios, las exenciones impositivas y los aumentos salariales millonarios son para los mismos de siempre mientras seguimos pagando los y las trabajadoras".Carlos Luis Pirovano, el economista que Milei designó al frente del INCAA, ni bien asumió aseguró, al momento de despedir a cientos de trabajadores, que era necesario avanzar a toda prisa con "una restructuración".En ese sentido Pirovano avanzó hacia "la supresión de Unidades Operativas de primero, segundo, tercero y cuarto nivel operativo, y con ello de las Funciones Ejecutivas y de Jefatura correspondientes a los cargos oportunamente creados, una readecuación general de acciones y una posterior revisión de la dotación del personal afectado".