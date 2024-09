Seis elementos que podrían debilitar en la Justicia a la denuncia por abuso contra Espinoza

La causa por presunto abuso sexual contra Melody Rakauskas contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, empieza a entrar en un terreno en el que se suman sospechas y elementos, e incluso material probatorio que ya está en manos de la Justicia, que debilitan la denuncia y hacen que se fortalezca la versión de que es "falsa" y se trata de una maniobra de "lawfare", como sostienen desde la defensa del dirigente político.A inicios de la semana pasada, el juez en lo criminal y correccional Luis Schelgel rechazó correr a la fiscal Mónica Cuñarro del expediente en el que se investiga al jefe comunal producto de la denuncia de Rakauskas, quien trabajó durante menos de 10 días en el Municipio.Días antes de esa decisión del magistrado, se filtraron detalles de expediente que, en conjunto con la estrategia que habría tomado la denunciante a partir de ese momento, incrementan las sospechas en el propio seno de la investigación sobre la veracidad de lo sucedido.Los detalles sobre el extenso audio que aportó la propia Rakauskas sobre la noche del supuesto abuso en el que no se observan los hechos denunciados, el intento rechazado por correr a la fiscal de la causa, las mediaciones en las que la defensa de la denunciante buscó arreglos económicos, las denuncias similares previas contra familiares que la Justicia desestimó, la negación a los pedidos de pericias y el expediente que indaga una presunta operación de lawfare.Durante los últimos días, la defensa de Espinoza difundió a través de un comunicado que existen "enormes dudas a partir de la difusión de una serie de audios grabados por la propia Rakauskas, obrantes en el expediente, que evidencian que la noche que originó la denuncia hubo, en realidad, una situación de absoluta normalidad y ningún signo que ratifique los dichos de la denunciante”.“Rakauskas entró a la municipalidad y se robó 18.000 mails y toda la agenda privada de Espinoza. Grabó con un celular guardado en la cartera, desde que entró, del primero al último, los 9 días que trabajó en la municipalidad. Grababa todo y se robaba todo el material que podía encontrar. Un personaje rarísimo, ¿quién hace eso? ¿Qué estaba buscando?”, fue la introducción de Pablo Duggan en un programa de hace unas semanas en el que difundió parte de los audios que la denunciante aportó a la Justicia y que fueron tomados la noche del supuesto abuso.En el marco de los tres años que lleva la causa, la defensa de la denunciante aportó el material probatorio que consideró pertinente a juicio de lo que había denunciado y, en ese sentido, Rakauskas envió "un montón de archivos" entre los cuales había una grabación completa del encuentro en su casa."Desde que Espinoza entra hasta que se retira, son dos horas ininterrumpidas y están grabadas (...) ella terminó enviando la prueba perfecta de que lo que denuncia es falsa. Porque la fiscal escuchó las dos horas y no hay ninguna referencia a que ocurriera algo impropio”, dijo Duggan.Cabe aclararse que, según Rakauskas, recibió en su departamento en tres ocasiones a Espinoza. No obstante, sólo uno figura probado por vías técnicas - antenas de celular y cámaras -. Esa ocasión es la única reconocida por el intendente. Ella señala que el supuesto abuso fue en lo que sería el encuentro.Si bien el audio con el que contaban en el programa duraba dos horas, registradas con un celular escondido en la cartera de Rakauskas, la producción del ciclo seleccionó algunos recortes por la imposibildad de poner al aire toda la extensión del material.En los audios se escucha que Rakauskas recibe a Espinoza y le dice “bienvenido a casa” y halaga su outfit. “Me gusta tu imagen en jean”, se la escucha decir, y lo invita a “ponerse cómodo”. Hablan sobre sus perros, ella destaca que es llamativo que lo saluden con entusiasmo.En un segundo recorte, más breve, conversan sobre el viaje hasta la casa de Rakauskas y sobre la comida que pidió para cenar.En el tercero, el tono de la secretaria cambia. “No sé si puedo tomar mucho, porque estoy enfrente de mi jefe, va a pensar cualquier cosa”, dice Rakauskas. Luego expresa sorpresa sobre el hecho de que a Espinoza también le gusta el jazz. “Ah bueno, pero usted me está sorprendiendo”, le dice. En el recorte de la despedida, se la escucha relajada, agradeciendo la visita y hasta lanzando una broma. “Parecés un visitador médico", le dice, frase utilizada comunmente para decirle a alguien que se quedó menos tiempo del esperado. No aparecen en esa salida elementos de la tensión esperada luego de las acciones de abuso denuncias.En declaraciones al programa de televisión La Cornisa, conducido por Luis Majul, la modelo afirmó sobre una de las presuntas visitas del intendente a su domicilio: "Espinoza se abalanzó sobre mí, hubo un forcejeo cuerpo a cuerpo y trató de bajarme los pantalones".Desde el entorno de Espinoza y su defensa señalaron que surgieron "enormes dudas" en la Justicia "a partir de la difusión de una serie de audios grabados por la propia Rakauskas, obrantes en el expediente, que evidencian que la noche que originó la denuncia hubo, en realidad, una situación de absoluta normalidad y ningún signo que ratifique los dichos de la denunciante".El juez en lo criminal y correccional Luis Schelgel rechazó el apartamiento de la fiscal Mónica Cuñarro del expediente en el que se investiga a Espinoza por presunto abuso sexual contra Rakauskas.La denunciante había solicitado separar del caso a la fiscal, a la que acusa de falta de imparcialidad y de que "no cuidó a la víctima", entre otras cosas. En la audiencia realizada el lunes pasado por videoconferencia, el abogado de Rakauskas, Marcelo Urra, planteó que la fiscal actúa de manera parcial y con falta de objetividad. También dijo que no se ordenó realizarle un peritaje psicológico a Espinoza.Según La Nación, Cuñarro contestó que la imparcialidad rige para los jueces pero no para los fiscales. Aseguró que el planteo de la querella no incluía ninguna de las causales de recusación, que no citó fallos de ninguna índole y que las medidas de prueba que la fiscalía puso en marcha están ordenadas por la Cámara.La defensa de Espinoza, a cargo de los abogados María Paola León y Germán González Campaña, argumentó que no existen causales de recusación contra Cuñarro y que la querella confundía objetividad con imparcialidad. El juez resolvió rechazar el pedido de la defensa de Rakauskas y sostener a la fiscal en la investigación.Además de los audios, el magistrado desestimó las acusaciones de Rakauskas contra la fiscal a partir de que Cuñarro pidió pericias psiquiátricas pendientes de otras dos causas que la misma denunciante inició contra su madre, un año antes de la de Espinoza, y contra su abuelo, de 87 años, un año después de la que realizó contra el intendente de La Matanza. La querella dice ya haber hecho dichos estudios.Según el criterio fiscal, ambos elementos marcan un contexto ineludible, porque las dos fueron consideradas denuncias falsas por dos juezas diferentes. Por eso, Cuñarro pidió que se complete una pericia psiquiátrica ya ordenada por una de las juezas intervinientes en una de las dos denuncias falsas, a lo que se suman otras medidas de prueba imprescindibles para completar la investigación.Entre esas medidas de prueba, hay otra que parece ser clave y a la que también se niega la denunciante: Rakauskas no quiere entregar su celular para que sea peritado por el equipo de la Fiscalía.Otro foco allí aparece en las denuncias previas y simultáneas que Rakauskas inició contra tres personas distintas, todas de su entorno.La primera es contra quien, según Rakauskas, es su ex pareja. Sin embargo, Duggan sostuvo en su programa que ese hombre, el empresario que presuntamente la recomendó para ser secretaria de Espinoza, no había sido su pareja durante seis años sino que, en cambio, tenían un vínculo basado en el trabajo sexual.El periodista reveló que Rakauskas denunció a ese hombre, identificado como Gustavo Cilia, por violación pero luego de que él la denunciara por extorsión. “Esa es la primera denuncia falsa, porque cuando ella hace la denuncia en la oficina de violencia de género, dice ‘mi mamá y mi abuelo pueden dar fe de que yo estuve muy mal por lo de Espinoza’. Sin embargo no aporta datos de ellos y cuando la fiscalía los convoca, se entera de que Rakauskas los había denunciado penalmente por violencia física y que, tras un largo recorrido judicial, se determinó que eran falsas”, relató el conductor televisivo.En el caso de su madre, Rakauskas la denunció por violencia de género un año antes de denunciar a Espinoza; en el del abuelo, por violencia de género, tentativa de abuso y de homicidio, un año después de ir a la justicia contra el intendente de La Matanza. Ambos fueron sobreseídos.La semana pasada, el juez sugirió la necesidad de que en el plazo de 20 días se dé por finalizada la investigación. Sin embargo, desde la defensa de Espinoza consideran que es un fallo orientativo ya que es la Cámara la que priorizó la profundización de la investigación sobre la que han ido surgiendo dudas por los audios señalados, pero, además, por la existencia en la justicia federal de una causa de espionaje y lavado de dinero hecha contra Rakauskas por haber sustraído de la Municipalidad 18.000 archivos digitales a lo largo de los nueve días que estuvo en período de prueba.Esta denuncia de Espinoza cayó bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello, en Comodoro Py, es decir tramita en un juzgado diferente al de la causa por abuso sexual.Según la acusación, presentada por un asesor del Municipio, la denuncia por abuso sexual es parte de un supuesto "armado político" para perjudicar al intendente y al partido Justicialista durante la campaña electoral de 2021, y que Rakauskas podría ser una "infiltrada" de la política. Allí vinculan con lo afirmado por Duggan acerca del empresario que era signado como ex pareja de la denunciante, que la recomendó para entrar al Municipio pero que señalan como parte de una "red de prostitución" que ambos habrían integradoEn la presentación que tramita en el juzgado de Casanello reclaman también investigar cómo la denunciante financió lujosos viajes al exterior y piden acusarla de lavado de dinero. Argumentan que la Justicia debe conocer cómo o quién pagó esas salidas de Rakauskas a Miami, Europa, India y Sudáfrica a la vez que, en entrevistas y declaraciones, la denunciante alegaba "estar en la indigencia y sin dinero para poder comer".Justamente y en relación con esto último, desde el entorno de Espinoza hicieron saber a Política Argentina que luego del rechazo de la Justicia a correr de la investigación a la fiscal, como pretendía Rakauskas, su defensa busca "obtener dinero utilizando para ello instancias de mediación, la misma mecánica que utilizó en las falsas denuncias (según dos juezas) contra su madre y su abuelo"."Jamás se sentará a discutir de dinero con una persona que inventó una grave denuncia en una operación política y de espionaje", afirman desde el entorno del intendente de La Matanza y califican como "últimos manotazos" a estas maniobras que intenta Rakauskas, dado que - sostienen - las últimas novedades "muestran que se está frente a una denuncia falsa de toda falsedad".En la causa, entre otros elementos, Rakauskas aportó grabaciones que realizó entrando a la municipalidad y otras en las que habla con quien sería Cilia, su supuesta ex pareja que otras versiones señalan como parte de una "red" de explotación sexual, y le cuenta sobre los presuntos abusos de Espinoza.