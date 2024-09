El Papa Francisco cuestionó la represión a Jubilados y denunció corrupción por parte del Gobierno de Milei

. Esta frase citada fue dicha por el Papa Francisco en un extenso discurso a dirigentes y militantes sociales al conmemorar diez años de su primer encuentro con los movimientos sociales de todo el mundo.En la sede del Dicasterio de Desarrollo Humano e Integral (ministerio en Argentina), en Plaza San Calisto, muy cerca del barrio gastronómico de Trastevere, a 10 minutos del Vaticano en automóvil, Francisco se puso en salida. Al evento arribó justo cuando estaba hablando el secretario general del sindicato de los trabajadores de la economía popular (la sigla es UTEP), Alejandro Gramajo (a quien había visto el lunes en el encuentro con los dirigentes sindicales de la CGT), quien exponía con una remera que portaba la silueta de las Islas Malvinas.En ese momento el Pontífice en silla de ruedas es acercado para dar la ponencia más potente que se tenga recuerdo. En el momento que habla del amor en las obras y pide no dejar “a nadie tirado” y enfrentar lo que definió como “darwinismo social, la ley del más fuerte”, es que ejemplificó con RocaEl Pontífice al referirse a los colonialismos apuntó queEl pontífice argumentaba su afirmación de que "el diablo entra por los bolsillos" y otra vez, como en distintos pasajes de su discurso, puso como ejemplo a la Argentina.relató Francisco. El Papa no dio ningún detalle sobre si ese funcionario pertenecía a la gestión de Javier Milei o si se trataba de un gobierno anterior.Francisco puso ese ejemplo del pedido de coima después de reclamar "buenas políticas, políticas racionales y equitativas que afiancen la Justicia Social para que todos tengan tierra, techo, trabajo, un salario justo y los derechos sociales adecuados".Para el ex arzobispo de Buenos Aires,Y en ese sentido, agregó: "Disfrazan esta avaricia con ideología, pero es la vieja y conocida avaricia. Entonces, presionando a los gobiernos para que sostengan malas políticas que los favorecen económicamente".En otra línea, Bergoglio recordó que hace 10 años“Ustedes salieron de la pasividad y el pesimismo. No se dejen abatir por el dolor, ni por la resignación. No aceptaron ser víctimas dóciles. Se reconocieron como sujetos, protagonistas de la historia, quizás el aporte más lindo, ustedes no se achican, ustedes van al frente. Tampoco trazan planes en el aire. Una cosa que me gusta que no escriben documentos ideológicos. No se la pasan de conferencia en conferencia… jarabe de pico”, reivindicó el jefe del Estado más pequeño del mundo delante de Juan Grabois, fundador de la cooperativa de cartoneros MTE y luego del sindicato de la economía popular UTEP."Van paso a paso sobre tierra firme de lo concreto. Trabajan cuerpo a cuerpo, persona a persona. No solo protesta, que está muy bien, también realizan obras de la más absoluta precariedad de los medios, a veces sin ninguna ayuda del Estado, y otras perseguidos", agregó.En ese sentido, dejó en claro que “los acompaño en su camino, sigo creyendo, la acción comunitaria de los pobres de la tierra depende de ustedes y todo el mundo, la humanidad. De los pobres dependemos todos, inclusive los ricos” y agregó que “la centralidad de los pobres en el Evangelio. No es el Papa es Jesús que nos pone al centro, ese lugar, es nuestra fe, no se puede negociar. Jesús fue más duro que yo con los ricos”.En referencia a la justicia social el Sucesor de Pedro aseveró que “lamentablemente, muchas veces, son los más ricos que se oponen a la realización de la justicia social o a la ecología integral. Por pura avaricia. Disfrazan, sí, por la vieja y conocida avaricia. Entonces presionan a los gobiernos para políticas que lo favorezcan económicamente. Mi abuela lo repetía: ‘Esten atentos el diablo entra por los bolsillos’. Una coima aquí, otra allá” y allí contó una anécdota de “un emprendedor internacional que estaba en la Argentina con un plan de trabajo” y le pidieron coimas desde el gobierno.Para el obispo de Roma, y líder universal en la tierra de los católicos,Luego, apelando a la élite de los megamillonarios del mundo les pidió que “se abran al destino universal de los bienes. Es difícil que eso pase. Ese porcentaje pequeño de billonarios, acaparan la mayor parte de la riqueza, pero compartir la riqueza fraternamente no como limosna, que bueno sería para ellos, pido a los privilegiados que se animen a ese paso, serán más felices, seremos más hermanos todavía”.De los pobres sostuvo que “El Papa convocó aEn un tramo de su extenso discurso consideró que no tienePor la “competencia ciega de tener más y más dinero” lo definición como “una actitud enfermiza, camino a la perdición, destruye a la creación y divide a los pueblos. No dejemos de denunciarlo”.