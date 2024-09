Comienzan a tratar en comisiones de Diputados la privatización de Aerolíneas Argentinas

La Cámara de Diputados comenzará este miércoles a tratar en comisionesimpulsados por el legislador del PROy el de la Coalición CívicaLa comisión de Transporte como la de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunirán a las 11 horas para tratar los pasos a seguir. El Gobierno decidió avanzar con la iniciativa en medio del conflicto con los gremios aeronáuticos como lo había adelantado el vocero presidencial, Manuel Adorni , al señalar la semana pasada que "para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas en caso, por supuesto, que las extorsiones que están sufriendo los argentinos con este tipo de medidas continúen”.La advertencia no amedrentó a los gremios aeronáuticos, que siguen adelante con medidas de fuerza reclamando mejoras salariales y rechazando los despidos en el sector. La semana pasada, el Secretario General de ATE/ANAC,, aseguró: "A diferencia de lo que dicen en algunos medios, nosotros no venimos con un escenario de conflicto por motivos políticos o partidarios, el conflicto se da porque se han producido despidos y situaciones que han puesto, de alguna manera, luces de alerta en nuestra organización".En este contexto, sectores cercanos al oficialismo decidieron avanzar con la iniciativa que autorizaría la privatización de la aerolínea de bandera.”, explicó Hernán Lombardi, quien aseguró que “hay mucho consenso, la Coalición Cívica también expresó su respaldo, igual que una buena parte del radicalismo y no me extrañarían que otros bloques se sumen. Soy muy optimista con respecto a la resolución en la Cámara de Diputados".