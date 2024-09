Arrancó el paro universitario de 48 horas contra el ajuste de Javier Milei

Ya comenzó el paro universitario de 48 horas que encabeza personal docente y no docente en contra del ajuste del gobierno de Javier Milei. Entre los reclamos se encuentran las mejoras salariales como así también el pedido de frenar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.De acuerdo a un comunicado de prensa difundido el miércoles, la medida de fuerza se lleva adelanteLa decisión fue adoptada durante el miércoles en conjunto con la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), que nuclea a los trabajadores no docentes.Según indicaron, la medida de fuerza se lleva a caboEn referencia a la huelga, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, manifestó:, destacó Cagnacci.Además, el gremialista señaló que las autoridades nacionales continúan mostrándose "indiferentes" ante sus reclamos y "ahogando al sistema público universitario". De esta manera, bajo la consigna, la comunidad docente y no docente vuelve al paro, como ya lo había hecho el pasado 20 y 21 de agosto debido a la falta de acuerdo salarial.