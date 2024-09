Docentes rechazaron el aumento del Gobierno por "insuficiente" y se tensa más el conflicto con las universidades

El Gobierno ofreció este jueves a los docentes universitarios un 5,8% adicional en octubre en una reunión paritaria convocada de urgencia, mientras las universidades llevan adelante un paro de 48 horas y preparan una nueva marcha federal para el próximo miércoles en reclamo por el desfinanciamiento a la educación pública.Sin embargo, la oferta fue rechazada por los gremios docentes y no docentes que la consideraron "insuficiente" ya que denunciaron una pérdida del poder adquisitivo del 55% desde que asumió la gestión de Javier Milei. Como respuesta, desde el Ministerio de Capital Humano apuntaron contra los sindicatos a los que acusaron de mostrarse "resistentes" a "aceptar las mejoras que surgen del diálogo y el consenso" y elegir la "confrontación".A través de un comunicado, la cartera conducida por Sandra Pettovello calificó la propuesta realizada como "histórica" y mencionó el "enorme esfuerzo del Estado por reconocer la labor universitaria y del incremento en los gastos de funcionamiento del 270% y los 49 mil millones de pesos adicionales para los hospitales universitarios que otorgó la gestión". "El Ministerio de Capital Humano presentó una propuesta sin precedentes: un aumento del 5,8% adicional al 1% ya establecido para el personal docente y no docente de las Universidades Nacionales, a implementarse en octubre", señaló.Entonces, cuestionó a la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), CONADU Histórica, Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) y Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FagDUT) por su rechazo "negando una mejora salarial que habría llevado sus ingresos a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)".Sin embargo, desde los gremios aseguraron que el aumento ofrecido se encuentra muy lejos de los otorgados al resto de los trabajadores estatales. "Si realmente quiere comenzar un proceso paritario serio, que presente una propuesta para resolver, en el menor plazo posible, la situación de atraso salarial", sostuvo Carlos de Feo, secretario general de CONADU. "La propuesta en sí está muy lejos de equiparar con los estatales porque es solo un 5,8 para octubre y no reconoce la enorme deuda de más de 50 puntos nominales en el salario de docentes y no docentes. Tampoco resuelve la cuestión de la garantía salarial, FONID y otros temas", explicó.La crisis presupuestaria en universidades nacionales públicas de todo el país continúa y por 48 horas los docentes y no docentes universitarios realizan un paro para visibilizar la dramática situación que enfrentan. Salarios magros, condiciones de precarización laboral y un futuro incierto tras el anunciado veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento configuran un panorama de total incertidumbre.Tras la marcha del 23 de abril, el Gobierno otorgó una suma de dinero a las universidades nacionales relacionada con los gastos de funcionamiento que representan menos del 10% del total del presupuesto total, ya que el otro 90% es destinado a salarios de docentes, no docentes y autoridades cuyos montos también varían en las paritarias. Los profesionales apuntan directamente al Gobierno ya que "desde que Milei es presidente llevamos más de 60 puntos debajo de la inflación", expresó Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) en diálogo con C5N.El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, advirtió la grave crisis presupuestaria que atraviesa las universidades y sus hospitales y le requirió al presidente Javier Milei que no vete la Ley de Financiamiento Universitario, ya que significa "vetar a la educación, la salud, la ciencia y al futuro".Tras el abrazo simbólico de los trabajadores del Hospital de Clínicas para visibilizar la crítica situación de financiamiento que atraviesa la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el atraso salarial acumulado de más del 50%, Gelpi expresó: “Han pasado más de 5 meses desde la última vez que nos convocamos en este mismo lugar en defensa de la salud, de la educación pública y la investigación científica". Además, añadió: "Lamentablemente, continuamos en la misma situación crítica y ante un panorama poco alentador, dada la falta de respuesta del Gobierno Nacional”.Gelpi agradeció el apoyo a la reciente Ley de Financiamiento Universitario aprobada por las dos cámaras del Congreso Nacional que “dará respuestas, entre otras cuestiones, a la emergencia salarial que venimos sufriendo docentes y no docentes” y enfatizó la gravedad del contexto actual al afirmar que “la situación de nuestro sistema universitario es cada vez más grave".