Karina Milei abrió el acto de LLA en el Parque Lezama: "No van contra Javier, van contra todos nosotros"

En el lanzamiento de La Libertad Avanza a nivel nacional en el Parque Lezama, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, formuló una palabras en la previa al discurso del presidente.“Hoy nos volvemos a encontrar en esta casa, donde todo empezó. El año pasado ganamos la presidencia sin tener partido, algo que nunca había pasado en la historia. No teníamos partido, pero teníamos las palabras de Javier Milei”, sostuvo.En este marco, manifestó ante la militancia: “No nos podemos relajar, tenemos que trabajar y hacer el doble esfuerzo que ellos, tenemos que llevar las ideas de la libertad a cada rincón del país”.“Esta pelea no es solo de Javier, es una pelea que todos los argentinos tenemos que dar. No van contra Javier, van contra todos nosotros. Él está dando la pelea de su vida y pone el cuerpo para sacar el país adelante”, expresó la hermana del Presidente.Y agregó: "Ellos están en los congresos, sindicatos, organizaciones sociales y también están en los medios, están en todos lados. Quieren hacer lo imposible para que este gobierno no triunfe".“Como dijo Javier, no hay nada peor para un político que un trabajador que no lo necesita”, concluyó.