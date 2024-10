En la previa a la marcha federal, el Gobierno apuntó nuevamente contra las universidades: "No es justo que se subsidie a quienes van a hacer política a la universidad

En la previa a la marcha federal que se espera sea multitudinaria, el Gobierno salió nuevamente a cruzar a las universidades nacionales que se movilizarán en contra del veto a la ley de financiamiento.El vocero presidenical, Manuel Adorni, consideró este martes en conferencia de prensa que “Y aclaró sobre la ley de financiamiento:". "El Gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades y entendemos que ese lugar es precisamente la ejecución del presupuesto nacional y no otra""Mientras el aumento presupuestario mantenga el equilibrio fiscal notros jamás vamos a tener ningún inconveniente por eso todos los legisladores deben fundamentar de donde sacan el presupuesto, el aumento que proponen, que pueden ser validos y genuinos, pero necesitamos conocer cuál es la partida que piensan recortar para estos incrementos", apuntó y aseguró:"El Ministerio de Capital Humano hizo todos los esfuerzos por mejorar los salarios de los docentes y no docentes".En ese sentido, Adorni destacó que “los recursos se enviaron” y reclamó entonces que se sepa qué pasó con los fondos y denunció que, en el caso de la UBA, el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 hasta ahora no fueron rendidos. “El único informe vinculado a la UBA pertenece a la facultad de Psicología auditada en 2018; esto hace imprescindible que los mismos sean auditados. Por eso el Gobierno avanzó con la Sigen para llevar adelante la auditoria”, destacó.Y enumeró: “Del total de estudiantes registrados en 2022 (1.749.136 estudiantes)-el ultimo dato conocido- solo el 40.6% es alumno regular; el 20% (377 mil alumnos) tenía una materia aprobada o ninguna; y un dato llamativo es que del 38.4% de alumnos (671.372 estudiantes)”.Sin embargo, la Marcha Federal Universitari se da frente a los rectores de presupuesto a las universidades públicas, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con otros organismos que representan a los docentes y no docentes y a agrupaciones estudiantiles.La movilización será este miércoles, a las 17, luego de que el presidente Javier Milei anunciara que vetará la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso. El veto se publicaría sobre el tiempo límite de lo que establece la Constitución.