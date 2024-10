Lousteau ante el veto de Milei a las universidades: "Nosotros vamos a insistir con la promulgación de la ley"

La educación pública, gratuita y de calidad es un derecho que no se negocia.



El senador y presidente de la UCRremarcó que los legisladores de su partido insistirán en el Congreso con la ley de Financiamiento Universitario."La educación pública, gratuita y de calidad es un derecho que no se negocia", manifestó el senador este jueves en sus redes sociales donde adelantó: "".El radical, que participo el miércoles de la masiva marcha federal, había adelantado la decisión de insistir anoche en declaraciones a C5N donde señaló: "Si llega a vetar,"."Milei es un ridículo y un hipócrita. El Gobierno nunca convocó a un debate sobre la política universitaria. El Presidente desfinancia, asfixia, ataca y desprestigia a las universidades. Cuando el Presidente habla de Educación es para denostarla. El Gobierno no quiere debatir, quiere usar excusas", agregó el referente del radicalismo.El presidente del comité nacional de la UCR participó de la marcha donde también se mostró crítico con las políticas que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei y recordó que "para bajarle los impuestos a los más ricos sí hay plata". "", señaló en declaraciones a Noticias Argentinas.En ese sentido, remarcó:. Eso es lo que está en riesgo, no veo que este Gobierno le de prioridad a la educación a ningún nivel".