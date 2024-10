04.10.2024 / FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

“No descartamos nada”: el Gobierno baraja judicializar la Ley de Financiamiento Universitario si el Congreso rechaza el veto

El vocero presidencial, Manuel Adorni confirmó que desde el Ejecutivo no descartan ir a la Justicia en caso de que el oficialismo no consiga los votos para ratificar la medida del Presidente. Según el vocero presidencial, la norma no cumple con ciertas reglamentaciones que deben estar especificadas.