Milei le dio like a una publicación sobre la recesión en Argentina: ¿Ignora el crecimiento que hubo durante el kirchnerismo?

El presidente Javier Milei le dio "like" a una publicación de El Cronista que abordaba la recesión en Argentina, sin tener en cuenta que durante la mayor parte del kirchnerismo el país experimentó un notable aumento del Producto Bruto Interno (PBI). Según datos del Banco Mundial, entre 2003 y 2015, Argentina vivió crecimientos del 8,8% en 2003, 10% en 2010 y 9% en 2007, entre otros.

En la publicación en cuestión se destaca el relevamiento de The Conference Board, qu ubica a Argentina como "el segundo país del mundo que más años de recesión sufrió entre 1951 y 2023, habiendo registrado 25 años de caída del PBI dentro de los últimos 72". Sin embargo, esta visión no considera los años de recuperación que marcaron los gobierno peronistas, donde el país logró sostener tasas de crecimiento significativas.Por otro lado, el análisis de la recesión no es un tema sencillo y, de acuerdo a Chequeado . La definición más utilizada es la de dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). No obstante, el Foro Económico Mundial también señala que la tasa de desempleo y otros indicadores son cruciales para entender el impacto real de la recesión en la sociedad.Cabe señalar que históricamente, la economía argentina estuvo marcada por crisis recurrentes, especialmente durante los gobiernos que precedieron al kirchnerismo. El retorno de la democracia no logró sacar al país de la espiral de crisis, y el gobierno de Raúl Alfonsín se vio obligado a pedir préstamos al FMI lo que culminó en una situación insostenible que desembocó en la hiperinflación de 1989 y que hizo cambiar el esquema durante la década del ´90 para volver a otra crisis estructural como la del 2001. La situación empeoró durante el gobierno de Mauricio Macri donde se tomó el préstamo más grande la historia y hubo recesión en 2 de los 4 años de su Gobierno.