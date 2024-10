Grabois sobre el anuncio de Cristina Kirchner: "No creo que haya alguien más capacitado para ordenar el PJ"

El dirigente social y el referente de Frente Patria Granderespaldó la decisión de la expresidentade postularse a la conducción del Partido Justicialista (PJ), elogió su experiencia y consideró que no hay "alguien más capacitado para ordernar" el partido."Me parece muy bien. Pasó de un no lugar a un lugar, ahora hay claridad, hay conducción, hay orientación.", resaltó el exprecandidato presidencial en C5N.En una entrevista con C5N, Grabois destacó el comunicado de la expresidenta: "Primero el segundo trasvasamiento generacional, es decir los que somos generación X, los que tenemos entre 40 y 50, ahora, hay una camada nueva, y hay que empoderar a esos compañeros. Desde Ofelia Fernández en adelante".Y coincidió con CFK sobre "el planteo de la estructura ocupacional, está claro que". Y hizo foco en la "nueva estatalidad, no queremos algo mercado-céntrico, pero tampoco Estado-céntrico" al tiempo que consideró que "Además, se refirió a la situación crítica que atraviesa el hospital Laura Bonaparte de Parque Patricios. "Estuve el viernes con los laburantes y los pacientes. La verdad es que. De un día para el otro cerraron la guardia, la internación y no entregaron más remedios"."Todos conocemos a alguien con problemas de salud mental.. ¡Es un nivel de irresponsabilidad lo que hicieron!", lamentó.Y agregó: "Soy capaz de inmolarme por el Laura Bonaparte"."No alcanza con conservar y resistir. Lo mismo con la universidad pública. Hay que ir construyendo cosas nuevas". "Son los debates que pone Cristina en agenda", valoró.