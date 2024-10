En la previa a la sesión, Francos insistió en que si el Congreso rechaza el veto se podrá recurrir a la Justicia

A horas de que se vote si se mantiene o no el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el jefe de Gabinete de Ministros,, reiteró que en caso de que se mantenga la norma "el Gobierno podrá recurrir a la Justicia".“El Gobierno tomará las medidas que le parezca, entre ellaso incluso el propio reglamento del senado de la Nación”, apuntó en línea con el planteo de que la ley que favorece a las universidades nacionales no respeta el déficit cero que pregona el oficialismo.El jefe de los ministros participó del 16° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), remarcó: "”.Respecto a lo que ocurrirá en la Cámara de Diputados desde las 11, cuando comiencen a debatir la ley, no pudo dar certezas: “Nosotros tenemos un bloque de 38 diputados nacionales,”, explicó lo cierto es que La Libertad Avanza necesita tener al menos 86 legisladores de su lado para mantener el veto del Presidente.“Hay que esperar al día de mañana para ver cómo resulta la votación. Nosotros esperamos que sea en favor de la posición del Gobierno”, añadió intentando ser optimista.Respecto a la postura de los legisladores que en su momento acompañaron la decisión de Presidente de anular la ley de movilidad jubilatoria, calificados como “héroes” por Milei, Francos señaló: “y así como nosotros agradecimos el apoyo que nos dieron en su momento en otro tratamiento, en este caso,”.En esa misma línea sostuvo que no está en él “hacer una interpretación de eso, más allá de lo que es propio de cada sector político, de cada legislador” y insistió: “Estamos convencidos de lo que estamos llevando adelante y lo que estamos proponiendo a los argentinos como propuesta de gobierno”.