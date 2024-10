"Es falso que esto quiebra el equilibrio fiscal": De Loredo a favor del financiamiento universitario y en contra el veto de Milei

El presidente del bloque en Diputados de la UCR , Rodrigo De Loredo, aseguró que "es falso" que el aumento a las universidades pueda "quebrar el equilibrio fiscal" y lamentó el "discurso absolutamente lesivo" que tiene el gobierno sobre las casas de altos estudios.Al justificar el voto a favor de la insistencia de la ley de financiamiento de las universidades, el legislador radical expresó: "No nos podemos dar el lujo las naciones en la carrera por el conocimiento de desaprovechar la exploración de sus talentos"."Es falso que esto pueda quebrar el equilibrio fiscal porque el 0,14 que prevé la oficina de presupuesto del Congreso equivale el 10% del superávit primario", precisó.En ese sentido, el jefe de la bancada radical sostuvo que "es tan rudimentariamente falso que los últimos acercamientos de propuestas que hace el Gobierno prácticamente empardan lo que dicen que quiebra las finanzas"."Somos reformistas por definición, de manera que no le tenemos miedo al cambio. Pero para el gobierno no hay plata, y tampoco hay reformas. Ajusta la economía y ajusta el debate también", agregó.“No vamos a permitir que este veto prospere. El bloque de Unión Cívica Radical va a insistir con esta ley de la cual fue autor y que procura defender uno de los pilares -todavía en pie- que hacen a la movilidad social ascendente de la República Argentina”, enfatizó.En ese contexto, De Loredo señaló que "no hay una sola propuesta vinculada a ninguna de las reformas, que seguramente necesita nuestro conglomerado de universidades argentinas, para mejorar lo que ya funciona mucho mejor que otras áreas del Estado".Y subrayó que "lo único que estamos discutiendo es un ajuste. Eventualmente el tamaño del ajuste. Un ajuste que es necesario en Argentina para estabilizar la economía".