10.10.2024 / VETO A LA LEY DE FINANCIMIENTO UNIVERSITARIO

"El veto y el voto": Cristina Fernández de Kirchner estalló contra el "transfuguismo político"

La ex presidenta apuntó contra los legisladores peronistas que no acompañaron el rechazo al veto. Entre ellos están los de Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán, y el propio Alberto Arrúa, que siendo Secretario General del PJ en Misiones, había prometido rechazar el veto de Milei y no lpo hizo.