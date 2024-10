Una familia necesitó en septiembre más de $950.000 para no ser pobre

#DatoINDEC

El costo de la Canasta Básica Total (CBT) -que mide la línea de pobreza- aumentó 2,6% en septiembre. De este modo, una familia tipo de 4 integrantes necesitó $964.620 para no ser considerada pobre.Según datos publicados este jueves por el INDEC, tanto la CBT como la CBA (se utiliza como umbral para evaluar la indigencia), subieron por debajo de la inflación general, que en el noveno mes del año fue del 3,5%. Para no caer en la indigencia, la misma familia mencionada anteriormente requirió un ingreso mínimo de $428.720.En este sentido, una familia de tres personas (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) debió tener ingresos por $767.950 para no ser pobre y de $ 341.311 para no caer directamente en la indigencia.Por último, un hogar compuesto por cinco integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año) debió tener ingresos por un total de $ 1.014.568 para no caer en la pobreza, y $ 450.919 para no pasar a engrosar el listado de indigentes en la Argentina.Esto resultó en variaciones interanuales del 189,9% (en el caso de la canasta básica alimentaria); y de 202% si se evalúa la canasta básica total.