Es imposible condicionar a las Provincias: Ignacio Torres desestimó un posible acuerdo nacional entre el PRO y LLA

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, descartó un acuerdo a nivel nacional entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2025 ya que "es imposible condicionar a todas las provincias", y pidió "coherencia en lo que se plantea" porque hay dirigentes "obsesionados con las encuestas".Luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sugiriera "buscar una coalición" con el PRO, Torres remarcó que eso "va a ser una decisión de cada distrito" más allá de los acuerdos que puedan alcanzar Javier Milei y Mauricio Macri. "Querer sostener un enlatado desde Casa Rosada es imposible", afirmó."Creo que tiene que ver con una discusión no solo de conveniencia electoral sino también de identidad de cada frente a nivel provincial. Yo no imagino que haya una decisión que condicione a todos los distritos porque son realidades muy distintas. Es imposible condicionar a todas las provincias", señaló este domingo a Radio Rivadavia.Torres adelantó que "es probable que en algunas provincias haya un acuerdo electoral con el Gobierno", pero aseguró que "en el caso de Chubut no se está hablando en ese sentido". "Más allá de los acuerdos electorales, tenemos que pensar en la coherencia de lo que se plantea, discutir si el PRO es o no fagocitable", sostuvo.Además, le pidió al Gobierno que tenga "sentido común" respecto a las negociaciones en el Congreso. "Parece que no está permitido pensar distinto: si lo hacés sos un traidor a la Patria, y si pensás igual sos un héroe. Hay cuestiones que se van a acompañar y otras que no, pero lo que no va a haber bajo ningún punto de vista es una coalición parlamentaria", subrayó.En ese sentido, criticó a los "dirigentes que están obsesionados con las encuestas e incluso se terminan desperfilando". "Dirigentes que respetaba mucho, pero que hoy emulan algunos planteos del Gobierno, contradicen lo que decían hace un año, hasta hablan parecido al Presidente, y creo que eso es un error", cuestionó."Tener la humildad de escuchar a alguien que tiene una mirada diferente es importante. Y tener un espacio aliado que te acompaña en algunos casos, pero en otros te dice 'no es por acá', también es sano para la democracia. No podemos estar poniendo en tela de juicio todo el tiempo a un espacio que no coincida. Eso es bizarro y se agota en el corto plazo", concluyó.