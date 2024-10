Rechazan una denuncia sobre los episodios de violencia en la UNLaM por su "intencionalidad política"

Dirigentes, legisladores y funcionarios bonaerenses y de La Matanza rechazaron una denuncia que, según explican, busca vincularlos "falsamente" con los episodios de violencia en las puertas de la Universidad Nacional de La Matanza, adonde aseguran haber ido a solidarizarse y "evitar que escalaran los hechos", y exhortaron al rector de la casa de estudios a rectificar sus dichos y rever la presentación judicial.Según explicaron a través de un comunicado, el miércoles pasado estuvieron "de forma individual y espontánea" en la UNLaM para "solidarizarnos con los estudiantes, docentes y trabajadores que eran reprimidos".Se trata de Marcelo López, defensor adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; Ricardo Rolleri, diputado provincial por Unión por la Patria; Laura Chamorro concejal de La Matanza por Unión por la Patria; Mario Ortíz, secretario general CGT Regional Matanza; Miguel Narváez, subsecretario de Culto de La Matanza; Ángel Aisa, director general de Entidades de bien público de La Matanza"Expresamos nuestro rechazo por el intento de vincularnos falsamente con los episodios de violencia acaecidos en las puertas de la UNLaM. La realidad fue que todos nosotros, representantes de las fuerzas vivas, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, legisladores y funcionarios, enterados por las noticias sobre inconvenientes ocurridos en el portón de ingreso a la universidad, fuimos para solidarizarnos y evitar que escalaran hechos de violencia que venían sucediendo desde unas horas antes de nuestra llegada, y que tenían como víctimas a estudiantes, docentes y trabajadores de la comunidad educativa y podrían afectar a las vecinas y vecinos", contaron.En ese sentido, expresaron su rechazo respecto de una denuncia que "aparece plena de intencionalidad política (solo se mencionan a determinados legisladores y no a otros, de otras expresiones políticas que también estaban presentes), difundida y exacerbada por un sector de la corporación mediática, la cual pretende vincularnos con hechos que lamentamos y que condenamos"."Exhortamos al Rector de la Universidad a que rectifique sus dichos y revea esta azarosa y selectiva presentación judicial, producto seguramente de información errónea que le fue proporcionada", señalaron.Además, sostuvieron que el conflicto universitario y este tipo de hechos tiene como "único responsable" a un "Gobierno nacional insensible, ajustador serial, que no quiere educación de calidad al alcance del pueblo"."Tendría que visitar alguna universidad del Gran Buenos Aires para saber que el 92% de los estudiantes son el primer miembro de la familia en llegar a la universidad pública. Fuimos, somos y seremos defensores de la educación pública, gratuita y de calidad, y para eso se necesita más inversión y no un mega ajustazo nunca visto en la historia argentina", cerraron.