Posible ruptura en la UCR: Diputados que responden a Lousteau no quieren convivir con los que respaldan al Gobierno

La interna de la Unión Cívica Radical (UCR) en la cámara de diputados suma capítulos y escala en tensión, es que este martes se reunió el bloque que conducepara tratar, asimismo finalmente se decidió darles una nueva oportunidad, en contra de los intereses del sector que lidera el titular el partido centenario, Martín Lousteau.El rol de independientes o autónomos que ocupa De Loredo junto a sus diputados, una vez más se inclinó hacia una tendencia de apoyo al Gobierno nacional, es que entre el descontento de quienes pedían la expulsión y el guiño hacia los radicales libertarios, eligieron este último.Todo este panorama podría desencadenar la ruptura del bloque en la cámara baja, ya que los dirigentes que responden a Lousteau y aquellos alineados detrás de Facundo Manes, podrían forzar una salida, al negarse a convivir con "topos" del Gobierno libertario como los catalogaron aCabe mencionar que previamente impulsaron sanciones internas como la desafiliación, que todavía se encuentra pendiente en manos del tribunal de disciplina partidario. No obstante, la intención de expulsarlos del bloque quedó trunca gracias al apoyo de los gobernadores y de los diputados “independientes” liderados por De Loredo, que priorizaron la unidad.El miércoles pasado, cuatro de los cinco diputados involucrados en la polémica por convivenvia con la gestión de, se dieron vuelta y no respaldaron el proyecto para aumentar sueldos y partidas a las universidades que había impulsado la propia UCR.En este caso, el neuquino Pablo Cervi decidió abstenerse, aunque al estar presente favoreció al oficialismo.“Ellos no quieren ser parte de la UCR, responden a. Lo que pasa es que tienen cómplices que los protegen y entonces esto no es sostenible”, lamentó un diputado del sector de Manes en la reunión de este martes.Por último, según deslizó Infobae, la decisión de quebrantar la bancada está tomada, ya que aquellos que pretenden una UCR opositora al Gobierno, no ven futuro dentro del espacio que hoy encabeza De Loredo.“Vamos a analizar cuándo y cómo llevamos adelante la creación de un nuevo bloque. La decisión está tomada pero tiene que ser correctamente ejecutada con el aval de las autoridades del partido”, le confirmó un diputado al mismo medio.