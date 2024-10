La muerte de Liam Payne: qué determinó la autopsia y cuáles son las primeras pericias del caso

, el ex integrante de One Direction, falleció ayer al caer de un tercer piso de un hotel del barrio de Palermo, Buenos Aires. Por la noche se realizó la autopsia del cuerpo yEl miércoles por la tarde la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires recolectó rastros forenses en la habitación del hotel Casa Sur de la calle Costa Rica donde se hospedaba el cantante hacía días.Los peritos de la Policía se encontraron con una habitación desordenada en la que había una botella de whisky, un encendedor y un teléfono que podría ser de Payne, en todos los objetos hallaron huellas dactilares. Luego, se incautódel músico, que fueron entregados a la Fiscalía N°16.Además,encontrado en varios lugares de la habitación, como el escritorio y el hidromasaje.También encontraroncomo clonazepam,que deberá ser peritado en un laboratorio químico con un reactivo para determinar si es cocaína. Otros elementos llamaron la atención de los investigadores fueron los, posiblemente empleadas para el consumo de estupefacientes, en un intento de fumar la cocaína, según estiman autoridades.El balcón de la habitación, ubicada en el tercer piso también fue analizado, así como el pulmón del edificio donde cayó el cuerpo. Otros elementos secuestrados, cuya naturaleza aún no trascendió, serán analizados en un laboratorio biológico de la fuerza porteña.La principal hipótesis, por lo pronto, es un, con un expediente a cargo de la Fiscalía N°16, cuyo titular es Andrés Madrea, con la toma de testimonios a cargo de la prosecretaria María Florencia Lavaggi. Lasrealizaron ayer una vigilia frente al hotel donde se alojaba Payne desde el domingo. Este jueves continúan dejando velas, flores y cartas para despedirse el músico.El cuerpo de Payne, de 31 años, todavía se encuentra actualmente en l. Su autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense durante la noche de ayer, determinó que el cantanteEl resultado preliminar es congruente con la caída de diez metros que sufrió desde el balcón de su habitación, aunque todavía se esperana la sangre, su orina para encontrar rastros de drogas. También, podría pedirse la historia clínica del ex One Directio, para analizar su historial de salud mental.Según los testimonios de los empleados del hotel y el llamado que luego trascendió al 911 el artista había protagonizado una situación un tanto violenta. Había sido asistido en el lobby del hotel tras perder la consciencia y lo habían llevado a su habitación donde se escucharon golpes antes de que se arrojara del balcón.En el audio del llamado al 911 de parte del encargado del Hotel CasaSur, se escucha:“y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor”."Necesitamos que nos envíen a alguien urgente, porque, bueno,”, decía en encargado con preocupación adelantando el trágico final que hoy conmociona al mundo.Tras el llamado del encargado, agentes de la Comisaría 14B de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar, al igual que el Sistema de Atención Médica de Emergencias de la ciudad de Buenos Aires (SAME). Al llegar, el encargado les explicó a los oficiales que habían sentido “”, un lugar que tiene un toldo rebatible que, en ese momento, estaba abierto y donde hay mesas. Justamente, entre las mesas,