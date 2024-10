En el Día de la Lealtad, Milei aseguró que LLA es el nuevo peronismo y reveló que quiere demoler el edificio de Desarrollo Social

El presidente Javier Milei se refirió este jueves a la posible demolición del histórico edificio de Desarrollo Social que tiene dos fotos de Eva Perón. Además, el mandatario indicó a periodistas de Casa Rosada que La Libertad Avanza "es el nuevo peronismo".Según consignó BigBangNew, Milei expresó que "no es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de Julio", y de este modo reflotó la idea del ex funcionario porteño Roberto García Moritán, quien también quería demoler el histórico edificio. "No será ahora, tal vez en julio del año que viene. Es un edificio federal, la Ciudad no tiene injerencia", aclaró el Presidente.En ese sentido, aseguró que entre los miembros de su gobierno ya está charlado y, al parecer, hay un consenso para dar luz verde al proyecto: "Lo comenté y gustó la idea, pero por ahora no está entre las prioridades"."No es que queremos invisibilizar al peronismo", expresó al tiempo que provocó: "Igual el nuevo peronismo somos nosotros, el partido que representa a los trabajadores. El peronismo del que hablan ustedes hoy representa a los planeros".