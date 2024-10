La advertencia de Sturzenegger en el Coloquio IDEA: Ahora se viene la deep motosierra

En el marco de continuar con el plan motosierra que propone el Gobierno, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló ante empresarios y envió un fuerte mensaje: "Nunca más me pidan bajar impuestos".Según la periodista de Ámbito, Liliana Franco, las palabras del funcionario fueron celebradas por el círculo rojo. No obstante, Sturzenegger pidió que no se exija al Gobierno "más rebaja de impuestos ni reforma laboral, porque si nos piden y el gasto se mantiene igual, a alguien se lo tienen que cobrar. Pídannos que bajemos el gasto. Por favor destierren y táchenlo, apóyennos en ese ejercicio de baja de gasto”, les dijo.Por otra parte, el ministro de Desregulación aseguró que la nueva etapa de su gestión se focalizará en "la deep motosierra". "Ahora viene la depp motosierra y consiste en ponerse en cada lugar y decir qué estás haciendo. Hicimos un ejercicio en el Gabinete de decir qué debiera hacer un gobierno liberal", detalló Sturzenegger. "La tarea del Gobierno es sacarles la sombra con la cual el Estado los está molestando", le dijo a los empresarios. “El proceso de reducción del Estado y eliminación de competencias está recién empezando”, aseguró.“El superávit se logró con baja de gasto, hay impuestos que han bajado incluso. Como hace rato que Argentina no tiene acceso al mercado, cada peso que el gobierno gasta alguien lo paga. Lo paga con impuestos o emisión monetaria. Cada peso que bajamos es un peso menos que el sector público le pide al sector privado”, consideró.Un fuertísimo operativo de seguridad se montó este viernes por la mañana en el hotel Sheraton de Mar del Plata, donde dentro de unas pocas horas el presidente Javier Milei cerrará el 60° Coloquio de Idea ante cientos de empresarios y con una movilización universitaria a pocos metros del lugar.Será la primera participación del mandatario nacional en este tradicional evento luego de que el año pasado, en plena campaña electoral, el entonces candidato decidiera no asistir e ir, en cambio, a un encuentro paralelo organizado por su amigo Juan Nápoli, titular del Banco de Valores.Milei llega al Coloquio de Idea a poco más de 10 meses de haber asumido al frente de la Casa Rosada y en un marco de entusiasmo por parte de los empresarios, que celebran el rumbo de su administración y en los días previos conversaron con importantes figuras del Gobierno, como Luis “Toto” Caputo, Guillermo Francos, Lisandro Catalán, Martín Menem y Julio Cordero, entre otros.En los alrededores del Sheraton se desplegaron decenas de vehículos y efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería y se cortó el tránsito a varias cuadras a la redonda, para evitar disturbios ante la llegada del Presidente.La protesta se da unas semanas después de que el jefe de Estado firmó el veto que anuló el proyecto de financiamiento universitario, medida que luego fue ratificada por el Congreso, ya que la oposición no logró los dos tercios necesarios para insistir con la iniciativa presentada por un sector del radicalismo.La marcha está encabezada por la Federación de los Estudiantes de la Universidad de Mar del Plata (FUM), la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) y la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU).