Interna libertaria: el Gordo Dan y el número 2 de Villarruel se insultaron en redes

La interna dentro del espacio libertario se recrudeció con un intercambio ácido entre el Gordo Dan y Paoltroni, en un cruce de acusaciones que captó la atención de las redes sociales. La disputa comenzó cuando el senador nacional libertario Francisco Paoltroni replicó una nota de Política Argentina que cuestionaba la pertenencia a la "casta" de la familia de Daniel Parisini, originario de Santiago del Estero.

Resulta que el estafador moral de Daniel Parisini vivió toda su vida de la teta del Estado y pertenece a la casta más rancia de la Argentina, cercano al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, con línea directa por parte de su madre, Andrea Olmedo, Directora de Tierras… pic.twitter.com/DLLyu1K3bW — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) October 17, 2024

Paoltroni no tardó en responder, arremetiendo con dureza:. Su ataque se centró en las conexiones familiares de Parisini con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, acusándolo de engañar a los jóvenes que buscan la libertad política y económica.La respuesta de Parisini fue igual de contundente.comenzó, cuestionando su lealtad a Javier Milei y su posterior expulsión de La Libertad Avanza. El Gordo Dan defendió su trayectoria profesional como médico y subrayó que su éxito personal y profesional lo sostiene sin depender del Estado, mientras que acusó a Paoltroni de ser un "gordo traidor y valijero".El senador, no dispuesto a ceder, contraatacó afirmando que su madre no es una simple empleada pública, sino alguien que maneja. Además, se presentó como un "benefactor social" que genera empleo en Formosa y apoya al presidente Milei, acusando a Paoltroni de engañar a la juventud con su discurso anti-casta., cerró Paoltroni..