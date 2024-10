El avión presidencial viaja a Estados Unidos para su mantenimiento: los detalles del viaje

El avión presidencial ARG01, adquirido durante la gestión de Alberto Fernández, partirá mañana rumbo a Estados Unidos para someterse a un mantenimiento crucial que le permita volver a operar oficialmente. Esta aeronave, que ha estado estacionada en la zona militar del Aeroparque Jorge Newbery durante los últimos cuatro meses, despegó por última vez en junio, cuando el presidente Javier Milei realizó un viaje por Europa.

La salida del avión está programada para alrededor de las 7 de la mañana y estará a cargo de la Fuerza Aérea Argentina. Según fuentes aeroportuarias, la decisión de llevar la aeronave al extranjero se debe a que se han vencido todos los plazos y prórrogas para la realización del mantenimiento obligatorio, conocido como C Check. Este procedimiento es esencial para asegurar la operatividad y seguridad de la aeronave.El C Check se requiere después de que un avión ha cumplido con determinadas horas de vuelo y ciclos de despegue y aterrizaje. Aunque debió haberse realizado antes de finalizar 2023, no se llevó a cabo, lo que complicó el uso del avión presidencial. Durante la gestión de Milei, se habían solicitado extensiones para poder utilizar la flota, pero la falta de mantenimiento se volvió insostenible.Cabe recordar que la licitación para realizar estos trabajos fue denunciada, lo que llevó a la intervención del juez Ariel Lijo y derivó en una causa penal en investigación. Ahora, con el avión en camino a su reparación, se espera que vuelva a estar operativo para futuras actividades oficiales del presidente.