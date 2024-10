Macri elogió a Milei pero adivirtió que el libertario es "una persona con una psicología especial"

En el marco de una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el expresidente Mauricio Macri elogió la gestión de Javier Milei pero reconoció que el libertario es "una persona con una psicología especial" y "demasiado duro". Además, dejó abierta la posibilidad de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza para las elecciones 2025."La gente no es tonta. Votaron a alguien que tenía una psicología especial, con un mandato destructivo y de confrontación. No dijo que haría algo distinto que lo que está haciendo. No dijo 'síganme' o 'revolución productiva', dijo que iba a hacer algo y lo está haciendo, a veces de forma áspera", lanzó Macri durante su disertación ante el círculo rojo de Córdoba.De todas maneras, reconoció que "hay muchas oportunidades de mejora" y que "10 meses son un montón de tiempo para un gobierno... Que son los 10 meses del mejor momento, cuando más apoyo tenés". "Lo otro que me preocupa es la euforia. Es importante no caer en la euforia”, añadió."Milei es frontal... a veces es demasiado duro. Los viejos meados creemos en otro tipo de forma pero estamos en otros tiempos", ironizó sobre la forma de expresarse del libertario.Consultado sobre sobre una posible alianza entre el PRO y LLA manifestó: "Sí, puede haber. Lo que le dije a Milei es que, antes de hablar de fusión, hay que conocerse, hay que generar respeto"."Hoy nos toca acompañar a quien ha tomado la posta de liderar el cambio, que es el presidente Milei. Nos toca hacerlo con generosidad, con altura, con honestidad (...) Para aquellos berretas que hablan de cargos, nosotros nunca fuimos por los cargos", dijo.