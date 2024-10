"No hay ñoquis en la AFIP": las palabras el secretario general de los trabajadores de esa entidad tras la creación de ARCA

El secretario general de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Julio Estévez, salió al cruce de las políticas del gobierno de Javier Milei, defendiendo la necesidad de mantener y reforzar el plantel de trabajadores en el organismo. En declaraciones realizadas a Radio Splendid, Estévez afirmó que “no hay ñoquis” en la AFIP y que, por el contrario, “falta” gente para trabajar efectivamente en la recaudación de impuestos.

El dirigente sindical expresó su preocupación por la reciente propuesta del gobierno de reducir en 3,000 el número de empleados de la AFIP, señalando que la administración actual “toma a la AFIP como un organismo de gasto” en lugar de reconocer su papel crucial en la recaudación fiscal. “Para recaudar necesitas equipo y personal. A la AFIP no le sobra gente, le falta”, subrayó Estévez, resaltando la importancia de contar con un equipo capacitado para proteger al país a través de una adecuada gestión fiscal.Estévez también hizo hincapié en que, aunque el equilibrio fiscal es un objetivo del gobierno, la recaudación de impuestos debería ser una prioridad. “Ya le pegaste todo lo que podías pegarle a la gente con el gasto; ahora la recaudación es la AFIP”, indicó, enfatizando que la eliminación de personal no necesariamente conduce a un aumento en la recaudación. Comparó la situación con un supermercado que necesita más líneas de cajas cuando hay más compradores, argumentando que una reducción de personal en la AFIP sería contraproducente.El secretario general abordó la necesidad de modernizar las herramientas informáticas del organismo, que no han cambiado en más de una década. Sin embargo, advirtió que la implementación de inteligencia artificial no puede reemplazar la labor de las personas en un ente recaudador. “, concluyó, criticando la creación de la nueva Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sin un análisis profundo de las necesidades reales de la AFIP.