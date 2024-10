Milei comparó su gestión con Franco Colapinto: "Nosotros tampoco sabemos estacionar, sólo acelerar"

En el día de su cumpleaños, el presidente Javier Milei contó que les pidió a sus ministros que "aceleren más" y comparó su gestión con Franco Colapinto, el piloto argentino de Fórmula 1."En una reunión de gabinete les dije a mis ministros que a partir de ahora y en adelante sólo son buenas noticias. Si antes acelerabamos, ahora aceleren más. Se acelera siempre más. No nos importa", expresó Milei en diálogo con el canal de streaming de Alejandro Fantino.Y agregó: "Creo que fue Sturzenegger, con un comentario brillante, que dijo 'Es como Colapinto cuando dice yo no sé estacionar' y bueno, nosotros tampoco. Solo sabemos acelerar e ir para adelante".De esta manera, se refirió a unas declaraciones del joven piloto argentino para la TV Pública en 2023. Tras la viralización, Colapinto aclaró este año que “el video que se difundió es antiguo" y que ya aprendió a estacionar. "Hace cuatro meses en Imola, me consagré como mejor estacionador que piloto", broméo.En otro orden, Milei pronosticó que La Libertad Avanza (LLA) va a "arrasar" en las elecciones legislativas del año próximo. "Tenemos una intención de voto del 45 por ciento después de haber hecho el mayor ajuste de la historia de la humanidad", sostuvo y planteó un escenario para las elecciones de 2025 "con los salarios subiendo, las jubilaciones subiendo y el empleo subiendo".También se diferenció de los políticos que "piensan en términos de votos e imagen" al restarle importancia a esas categorías. “Yo no miro la imagen, la imagen la tengo para consumirla. Quiero tomar las decisiones que creo que son las correctas, eso no lo entienden”, manifestó.