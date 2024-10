Milei sostuvo que en las elecciones legislativas "José Luis Espert va a arrasar en la Provincia"

El presidente Javier Milei aseguró que el diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert será candidato por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2025, que se tratará de los primeros comicios luego de la asunción del mandatario el 10 de diciembre de 2023.En diálogo con Neura Media, Milei afirmó que La Libertad Avanza se impondrá en las próximas elecciones legislativas. "Vamos a arrasar en 2025. Espert va a arrasar en la Provincia, no hay dudas", marcó.También, hizo alusión a la imagen con la que cuenta La Libertad Avanza. "Hoy, tenemos una intención de voto del 45% después del ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad con 15 puntos del PBI, con la inflación bajando, la actividad recuperando, los salarios y jubilaciones reales subiendo, el empleo estable y con una leve mejora. Si abro el primer trimestre, la pobreza fue del 56% y en el segundo del 51%", señaló.En tal sentido, aseguró que el nivel de pobreza disminuyó durante su gestión. "Cuando llegamos, la pobreza era del 57% y ahora del 49%. Es un trabajo que se hizo para la Universidad Torcuato Di Tella. Los que dicen que hicimos saltar la pobreza son ignorantes", aseveró.Por otra parte, Milei se refirió al conflicto con las universidades públicas e hizo alusión a las auditorías en esos establecimientos educativos: "Los chorros no quieren ser auditados. Una vez pudieron engañar a la gente pero dos veces no. Se derrumbó la imagen de las universidades. Fuiste contra una vaca sagrada que son esos chorros hijos de puta que se esconden detrás de una causa noble para afanar"."El 85% de la gente quiere que las universidades sean auditadas. En las tomas se ve cómo se están rebelando los estudiantes porque saben que estaban siendo utilizados para sostener los curros de los delincuentes", enfatizó sobre las medidas de fuerza que resolvieron los estudiantes.