Aguiar apuntó contra Milei: "Se compara con Colapinto, pero Colapinto no despistó y este Gobierno va a chocar"

El secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE),, confirmó que el gremio que conduce adherirá al paro nacional de transporte convocado para el 30 de octubre y apuntó contra el gobierno de: “Va a chocar”."Lo escuchaba al Presidente compararse con Franco Colapinto porque le gusta acelerar y no frenar.remarcó el líder del ATE y lanzó: "Colapinto no despistó y este Gobierno va a chocar".En una entrevista para Splendid 990, Aguiar aseguró que los trabajadores no toleran más las políticas de la administración libertaria, y planteó que “en menos de un año han destruido la vida de toda la gente”. “Este Presidente es un instrumento del poder económico y está siendo utilizado para quedarse con todas las riquezas”, sostuvo.“Tenemos que conformar un frente de lucha que enLos estatales, un empleado público que tenga hijos y que tenga que pagar alquiler no llega ni a mitad de mes”, reclamó.Respecto del rol de la Confederación General del Trabajo (CGT), el dirigente planteó: “En principio somos respetuosos del accionar, de la autonomía, de las decisiones de cada una de las organizaciones sindicales. Pero, en este caso, co”."Alguien puede pensar que sirve dialogar, ir a tomar un café a la Casa Rosada cuando ya ha sido aprobada la Ley Bases o reglamentada una reforma laboral que aniquila los derechos de los trabajadores. Ese diálogo es tardío. Resulta inútil a los intereses de los trabajadores", respondió ante el acercamiento de algunos de los referentes de la central obrera con autoridades del Poder Ejecutivo.Para Aguiar, “la gente comienza a darse cuenta que ha sido estafada”, y la administración libertaria “pierde apoyo popular porque no cumple la campaña que hizo en promesas”. "", lamentó al tiempo que reveló que ATE movilizará a las puertas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger.“El ajuste está fuera de control, aún para sus creadores Caputo y Milei”, sentenció, y concluyó: “Hay una coincidencia plena de que tres de cada 10 votantes se arrepienten de haberlo hecho”.