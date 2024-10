Se rompió la UCR en Diputados: el sector de Manes y Lousteau armará un espacio propio con 12 integrantes

Nuestro objetivo es construir la Argentina que nos merecemos- pic.twitter.com/xm8VHjrvTp — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) October 24, 2024

Como estaba previsto, lase rompió. La decisión definitiva llegó luego de que el presidente del bloquecompartiera una foto junto a un grupo de diputados radicales en la reunión que se realizó en la Casa Rosada. El sector que responde a Facundo Manes y Martín Lousteau decidieron romper el bloque.La nueva bancada con los radicales Afines a Manes y a Lousteau, que buscan alejarse de "los radicales con peluca", estará conformada por 12 integrantes y será presidida por, quien responde al neurólogo, según consignó Infobae. En estas horas debería conocerse el nombre.La bancada estará integrada por Manuel Aguirre (Corrientes), Marcela Antola (Entre Ríos), Fernando Carbajal (Formosa), Carla Carrizo (CABA), Mariela Coletta (CABA), Marcela Coli (La Pampa), Melina Giogio (Santa Fe), Pablo Juliano (PBA), Facundo Manes (PBA), Juan Carlos Polini (Chaco), Jorge Rizzotti (Jujuy) y Danya Tavela (PBA).La permanencia de los cinco “radicales con peluca”, que respaldaron los vetos del presidente Javier Milei a los jubilados y a la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, molestaba al sector de Manes y Lousteau que reclamaba la expulsión y en caso de no conseguirla amenazaban con irse.El miércoles a la mañana se reunieron en una mesa de diálogo que tenía como intención acordar posiciones y mantener la unidad. La reunión iba a estar encabezada por De Loredo en su despacho pero, según trascendió, Julio Cobos y Mario Barletta - los radicales ubicados en el medio de la disputa, prefirieron un lugar neutral. Finalmente Pamela Verasay y Karina Banfi fueron en su rol de autoridades del bloque al encuentro con el sector de Evolución y el que responde a Manes, pero no De Loredo no apareció.Horas después, Juliano compartió un comunicado en el que se alega: “”. “Hoy el presidente del bloque y un grupo de diputados radicales decidieron sumarse como aliados al oficialismo. A esto, le debemos sumar la votación de aquellos diputados que ratificaron los vetos presidenciales contra el financiamiento universitario y contra el aumento a los jubilados, quedando como único camino construir una nueva alternativa”, argumentan en el escrito.En ese sentido, los diputados que rompieron el bloque manifestaron que mantienen el “”. “Construir el país que nos merecemos los argentinos es nuestro objetivo”, cerraron.